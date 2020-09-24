82 milyon euro'ya gelmişmi 6 milyon Euro'ya gitti
İspanyol devi Barcelona, Luis Suarez'in 6 milyon Euro gibi düşük bir bedel karşılığında Atletico Madrid'e transfer olduğunu duyurdu.
Uruguaylı golcü Luis Suarez'in Atletico Madrid'e transfer olduğunu resmen duyuruldu. Barcelona kulübünden yapılan açıklamada Uruguaylı yıldıza 6 yıllık hizmetleri nedeniyle teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarılar dilerken, Luis Suarez'in Barcelona kulübüne yaptığı hizmetlerin unutulmayacağı belirtilerek, yerel saatle 12.30'da veda töreni düzenleneceği açıklandı.
6 milyon Euro'ya gitti
Diğer taraftan Barcelona'nın Atletico Madrid'den bu transfer karşılığında 6 milyon euro + bonusları içeren ödeme alacağı söylendi.
2014 yılında Liverpool'dan 82 milyon Euro'ya transfer olan 33 yaşındaki Uruguaylı golcü Barcelona kariyerinde çıktığı 191 lig maçında 147 gol 74 asist kaydetmişti.