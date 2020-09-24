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Spor 82 milyon euro'ya gelmişmi 6 milyon Euro'ya gitti
Spor

82 milyon euro'ya gelmişmi 6 milyon Euro'ya gitti

İspanyol devi Barcelona, Luis Suarez'in 6 milyon Euro gibi düşük bir bedel karşılığında Atletico Madrid'e transfer olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 02:39:00 -
82 milyon euro'ya gelmişmi 6 milyon Euro'ya gitti

Uruguaylı golcü Luis Suarez'in Atletico Madrid'e transfer olduğunu resmen duyuruldu. Barcelona kulübünden yapılan açıklamada Uruguaylı yıldıza 6 yıllık hizmetleri nedeniyle teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarılar dilerken, Luis Suarez'in Barcelona kulübüne yaptığı hizmetlerin unutulmayacağı belirtilerek, yerel saatle 12.30'da veda töreni düzenleneceği açıklandı.

6 milyon Euro'ya gitti

Diğer taraftan Barcelona'nın Atletico Madrid'den bu transfer karşılığında 6 milyon euro + bonusları içeren ödeme alacağı söylendi.

2014 yılında Liverpool'dan 82 milyon Euro'ya transfer olan 33 yaşındaki Uruguaylı golcü Barcelona kariyerinde çıktığı 191 lig maçında 147 gol 74 asist kaydetmişti.

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