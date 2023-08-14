81 Yaşında üneversiteli olmak için çalışıyor

Amasya'da 4 yıllık üniversiteli olmak için son üç yıldır girdiği Dikey Geçiş Sınavı'nı kazanamamasına rağmen pes etmeyen 81 yaşındaki Yaşar Aktaş, Milli Eğitim Bakanlığı ve Amasya Üniversitesi yetkililerinden Matematik dersi almak için yardım istedi.

Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi olma hedefiyle derslerine yeniden başladığı evinin balkonundan Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binasını uzaktan özlemle gözlemleyen Yaşar Aktaş, "Pes etmiyorum. Ölene kadar okuyacağım. Seneye yine sınava gireceğim. İnşallah oradan 4 yıllık diplomayı alacağım" dedi.

Emekli maaşını kira ve evin diğer ihtiyaçları için harcaması dolayısıyla özel bir kurs almaya ayıracak parasının olmadığını belirten evli ve 3 çocuk, 8 torun sahibi Aktaş, "Matematik dersi alırsam sınavı kazanacağıma adım kadar inanıyorum" diye konuştu.

İlkokul diplomasını mezun olduğu okulun sisteminde bulamaması üzerine 70 yaşındayken açık öğretime başvurup sırasıyla ilköğretim, lise ve iki yıllık ilahiyat bölümünü başarıyla bitiren elektrik teknisyeni emeklisi Aktaş, sınav için gittiği Amasya Üniversitesi'nde karşılaştığı herkesi şaşırtmıştı.

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