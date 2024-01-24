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Yerel 81 saat sonra Türkiye'ye umut olmuştu! Depremde ailesini kaybeden 7 yaşındaki çocuğun son hali...
Yerel

81 saat sonra Türkiye'ye umut olmuştu! Depremde ailesini kaybeden 7 yaşındaki çocuğun son hali...

Yeniakit Publisher
2024-01-24 17:31:00 - 2024-01-24 17:40:54

Kahramanmaraş merkezli depreme Diyarbakır'da yakalanan ve 81 saat sonra enkazdan çıkarıldığı görüntüsü Türkiye'de gündem olan 7 yaşındaki Mehmet Beşir Yıldız'a, tüm ailesinin vefat etmesi nedeniyle dayısı ve teyzesi sahip çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depreme Diyarbakır'da yakalanıp, çöken Hisami Apartmanı enkazından 81 saat sonra çıkartılan 7 yaşındaki Mehmet Beşir Yıldız, ailesinden 5 kişiyi kaybettikten sonra dayısı ve teyzesi sahip çıkarak hayatını sürdürmeye çalışıyor.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümüne sayılı günler kaldı. Diyarbakır'da 100 kişiye mezar olan, 32 kişinin yaralı çıkartıldığı Hisami Apartmanı'nda 7 yaşındaki Mehmet Beşir Yıldız, ailesinden 5 kişiyi kaybetmiş, 81 saat sonra enkaz altında çıkartıldı.

"Dayım ve teyzem bana ailemin yokluğunu hissettirmiyor"

Tedavi ve resmi işlemlerinden sonra Mardin'de dayısının yanında Mehmet Beşir Yıldız, burada yaşadığı için mutlu olduğunu belirterek, "Dayım ve teyzem bana ailemin yokluğunu hissettirmiyor. Amcamı sadece bir kere gördüm. Ama dayımla sürekli vakit geçiriyorduk. Okulum da güzel gidiyor. Dayım beni okula bırakıyor. Burada çok mutluyum" dedi.

Olayı duyduklarında etkilendiklerini ve bir saat içinde Diyarbakır'da olduklarını ifade eden dayı İbrahim Tosun, Beşir'in ailesinden 5 kişiyi kaybettiğini hatırlattı.

"81 saat sonra Beşir bize birazcık umut oldu"

3 gün boyunca hiç bir haber alamadıklarını aktaran Tosun, "3 günün sonunda Beşir, babası ve kardeşi beraber çıkarıldı. Kardeşi de sağ çıkarıldı ama daha sonra vefat etti. 81 saat sonra Beşir bize birazcık umut oldu. 2 gün sonra da annesi ve diğer kardeşleri çıkarıldı, vefat etmişlerdi. Hastane süreci boyunca Beşir'in yanındaydık. 3 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Daha sonra normal odaya alındı. Görüşmeler sonucu Beşir bize verildi. Daha sonra amcaları ile mahkeme sürecimiz devam etti" dedi.
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Beşir'in hastane süreci boyunca her gün kendisini aradığını ve onu almalarını istediğini aktaran Tosun, "Mardin'den onu almaya gittim. Tatil zamanlarında bize ziyarete geldikleri için bizimle kalmak istedi. Bana yakın hissettiği için benimle kalmak istedi. Hastane sürecinde bana ses kayıtları atıyordu. 'Dayı beni burada bırakma. Seninle, teyzemle, anneannemle yaşamak istiyorum' dedi. Eğitimine ilk önce buradaki ilköğretim okulunda başladı. Daha sonra bir dernek tarafından burs verildi. Şu an özel okulda devam ediyor. Tek sıkıntımız servis bulamadık. Evimiz yukarda olduğu için servis buraya gelmiyor. Kendimiz götürüp getiriyoruz" ifadelerinde bulundu.

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