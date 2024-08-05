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Otomotiv 81 ilin valiliklerine gönderildi! Artık site ve apartmanlara araç şarj ünitesi kurulumu daha kolay
Otomotiv

81 ilin valiliklerine gönderildi! Artık site ve apartmanlara araç şarj ünitesi kurulumu daha kolay

Yeniakit Publisher
2024-08-05 09:11:00 -
81 ilin valiliklerine gönderildi! Artık site ve apartmanlara araç şarj ünitesi kurulumu daha kolay

Elektrikli araçların yaygınlaşması için artık site ve apartmanlarda elektrikli araç şarj ünitesi kurulumu daha kolay hale getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeyle site ve apartmanlarda elektrikli araç şarj ünitesi kurulumu koşullarını kolaylaştırdı.

Bu kapsamda, ortak alanlarda kat maliklerinin çoğunluğunun kararı yeterli olacak. Bağımsız bölümlerde kurulacak üniteler için ise çoğunluk kararı aranmayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Daha temiz bir çevre, çevre dostu bir ulaşım anlayışı için apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırıyoruz. Genelgemizi 81 ilimize gönderdik. Kararlıyız, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize ulaşacağız ve yeşil dönüşümü hep birlikte başaracağız.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Site ve Apartmanlarda Elektrikli Araç Şarj Ünitesi Kurulumu Genelgesi', 81 ilin valiliklerine ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na (EPDK) gönderildi. Genelgede, şarj ünitelerinin herhangi bir inşaya ihtiyaç duymayan, kapalı mekan oluşturmayan ve blok olarak montajlı bir şekilde getirilen seyyar üniteler olduğuna dikkat çekildi. Yangın ve elektrik tedbirleri alınmış olan bu ünitelerin ruhsat gerektiren bir yapı olmadığı belirtildi.

İnşa ve ruhsat gerektirmeyen bu istasyonların kurulum işlemlerinin "ortak alanlarda inşaat yapılması" kapsamında olmadığı için maliklerin beşte dördünün rızasına ihtiyaç duyulmayacak.
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