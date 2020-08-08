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Gündem

81 ilde linç girişimi: Dilipak'tan AK Parti'ye cevap! Fotoğraf paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın 81 ilde suç duyurusunda bulunmasının ardından Abdurahman Dilipak'tan cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 00:12:00 - 2020-08-08 00:14:33
81 ilde linç girişimi: Dilipak'tan AK Parti'ye cevap! Fotoğraf paylaştı

 yeniakit.com.tr 

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın gazetemiz yazarı Abdurahman Dilipak'a 81 ilde linç davaları açılacağını duyurmasının ardından Dilipak'tan cevap geldi.

"Haklı olanın hakkını her zaman ve her koşulda savunacağım"

Sosyal medya hesabından açılan davalara cevap veren Dilipak, 28 Şubat sürecinde yanında olduğu kadınların kendisini dava ettiği vurgulayarak şu ifadelerde bulundu:

"28 Şubat günleri... Daha sonra gelinim olan @sezindilipak ile Beşiktaş DGM de yargılandığımız mahkeme salonundan bir kare... Şimdi bana dava açacaklarını açıklayan kadınların haklarını savunduğum günler... Haklı olanın hakkını her zaman ve her koşulda savunacağım..."

"Mücadelem hak uğruna, rıza-i ilahi içindir"

Ayrıca Dilipak, sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:

"Ben Sn. Erdoğan'ın, AK Parti içerisindeki meseleye duyarlı kardeşlerimin, yöneticilerin bu süreçten rahatsız olduklarını düşünüyorum. Mücadelem hak uğruna, rıza-i ilahi içindir."

Kınayanların kınamalarına aldırış etmeksizin doğru bildiğim yolda mücadeleme dün olduğu gibi bugün de devam edeceğim. Hasbinallahu ve nigmel vekil."

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Yorumlar

Adnan

Sn Dilipak kıymetli bilinmeyen bir cevherdir. AKPARTİ onu kaybedince anlayacak. Belki de anlamayacak.
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bozeren

sn dilipak haklıdır. onu mahkemeye verecek olanları ve bunu tasarlayanları kınıyorum. istanbul sözleşmecilerine sessiz kalanlar, işin bu raddeye gelmesindeki suskunluklarının hesabını vermeliler önce.
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