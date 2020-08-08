81 ilde linç girişimi: Dilipak'tan AK Parti'ye cevap! Fotoğraf paylaştı

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AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın gazetemiz yazarı Abdurahman Dilipak'a 81 ilde linç davaları açılacağını duyurmasının ardından Dilipak'tan cevap geldi.

"Haklı olanın hakkını her zaman ve her koşulda savunacağım"

Sosyal medya hesabından açılan davalara cevap veren Dilipak, 28 Şubat sürecinde yanında olduğu kadınların kendisini dava ettiği vurgulayarak şu ifadelerde bulundu:

"28 Şubat günleri... Daha sonra gelinim olan @sezindilipak ile Beşiktaş DGM de yargılandığımız mahkeme salonundan bir kare... Şimdi bana dava açacaklarını açıklayan kadınların haklarını savunduğum günler... Haklı olanın hakkını her zaman ve her koşulda savunacağım..."

"Mücadelem hak uğruna, rıza-i ilahi içindir"

Ayrıca Dilipak, sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:

"Ben Sn. Erdoğan'ın, AK Parti içerisindeki meseleye duyarlı kardeşlerimin, yöneticilerin bu süreçten rahatsız olduklarını düşünüyorum. Mücadelem hak uğruna, rıza-i ilahi içindir."

Kınayanların kınamalarına aldırış etmeksizin doğru bildiğim yolda mücadeleme dün olduğu gibi bugün de devam edeceğim. Hasbinallahu ve nigmel vekil."