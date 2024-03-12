81 il imsakiye! Bugün iftar saat kaçta?
Mübarek Ramazan ayının ikinci günü sebebiyle milyonlar 'Bugün iftar saat kaçta?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, il il iftar vakitleri...
11 Mart Pazartesi günü mübarek Ramazan ayı başladı. Ramazan ayının ikinci günü sebebiyle iftar vakitleri merak ediliyor. İşte, il il akşam ezanı vakitleri...
Adana 18.50
Adıyaman 18.38
Afyonkarahisar19.09
Ağrı 18.19
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Amasya 18.47
Ankara 19.00
Antalya 19.09
Ardahan 18.20
Artvin 18.23
Aydın 19.20
Balıkesir 19.20
Bartın 19.01
Batman 18.27
Bayburt 18.30
Bilecik 19.11
Bingöl 18.29
Bitlis 18.23
Bolu 19.04
Burdur19.10
Bursa 19.15
Çanakkale 19.25
Çankırı 18.56
Çorum 18.51
Denizli 19.15
Diyarbakır 18.31
Düzce 19.06
Edirne 19.24
Elazığ 18.34
Erzincan 18.33
Erzurum 18.26
Eskişehir 19.09
Gaziantep 18.42
Giresun 18.37
Gümüşhane 18.33
Hakkari18.17
Hatay 18.47
Iğdır 18.15
Isparta19.09
İstanbul 19.15
İzmir 19.23
Kahramanmaraş 18.44
Karabük 19.00
Karaman 18.59
Kars 18.18
Kastamonu 18.55
Kayseri18.49
Kırıkkale 18.57
Kırklareli 19.22
Kırşehir18.55
Kilis 18.43
Kocaeli19.11
Konya 19.02
Kütahya 19.11
Malatya 18.38
Manisa19.22
Mardin18.29
Mersin18.53
Muğla 19.18
Muş 18.25
Nevşehir 18.52
Niğde 18.53
Ordu 18.39
Osmaniye 18.47
Rize 18.29
Sakarya 19.09
Samsun 18.45
Siirt 18.24
Sinop 18.50
Sivas 18.43
Şanlıurfa 18.37
Şırnak 18.22
Tekirdağ 19.21
Tokat 18.45
Trabzon 18.32
Tunceli18.33
Uşak 19.14
Van 18.18
Yalova 19.14
Yozgat 18.52
Zonguldak 19.03