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Oruç 81 il imsakiye! Bugün iftar saat kaçta?
Oruç

81 il imsakiye! Bugün iftar saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2024-03-12 10:10:00 -
81 il imsakiye! Bugün iftar saat kaçta?

Mübarek Ramazan ayının ikinci günü sebebiyle milyonlar 'Bugün iftar saat kaçta?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, il il iftar vakitleri...

11 Mart Pazartesi günü mübarek Ramazan ayı başladı. Ramazan ayının ikinci günü sebebiyle iftar vakitleri merak ediliyor. İşte, il il akşam ezanı vakitleri...

Adana 18.50

Adıyaman          18.38

Afyonkarahisar19.09

Ağrı       18.19
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Amasya              18.47

Ankara 19.00

Antalya 19.09

Ardahan             18.20

Artvin   18.23

Aydın    19.20

Balıkesir             19.20

Bartın   19.01

Batman              18.27

Bayburt              18.30

Bilecik   19.11

Bingöl   18.29

Bitlis      18.23

Bolu      19.04

Burdur19.10

Bursa    19.15

Çanakkale          19.25

Çankırı  18.56

Çorum  18.51

Denizli  19.15

Diyarbakır          18.31

Düzce   19.06

Edirne  19.24

Elazığ    18.34

Erzincan             18.33

Erzurum             18.26

Eskişehir            19.09

Gaziantep          18.42

Giresun              18.37

Gümüşhane      18.33

Hakkari18.17

Hatay    18.47

Iğdır      18.15

Isparta19.09

İstanbul              19.15

İzmir     19.23

Kahramanmaraş            18.44

Karabük             19.00

Karaman            18.59

Kars      18.18

Kastamonu        18.55

Kayseri18.49

Kırıkkale             18.57

Kırklareli             19.22

Kırşehir18.55

Kilis       18.43

Kocaeli19.11

Konya   19.02

Kütahya              19.11

Malatya              18.38

Manisa19.22

Mardin18.29

Mersin18.53

Muğla   19.18

Muş      18.25

Nevşehir            18.52

Niğde    18.53

Ordu     18.39

Osmaniye          18.47

Rize       18.29

Sakarya              19.09

Samsun              18.45

Siirt       18.24

Sinop    18.50

Sivas     18.43

Şanlıurfa            18.37

Şırnak   18.22

Tekirdağ             19.21

Tokat    18.45

Trabzon             18.32

Tunceli18.33

Uşak     19.14

Van       18.18

Yalova  19.14

Yozgat  18.52

Zonguldak          19.03

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