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800 kilo üzümden dev üzüm salkımı

Sarıgöl Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Geleneksel Sultaniye Üzüm Festivali başladı.

06 Eylül 2019 Cuma 12:51
800 kilo üzümden dev üzüm salkımı

Sarıgöl Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Geleneksel Sultaniye Üzüm Festivali başladı. Renkli görüntülere sahne olan festival boyunca birbirinden ilginç etkinliklere imza atılacak. Festivalin açılışı için 800 kilo Sultaniye çekirdeksiz üzümden yapılan dev üzüm salkımı 5 saatte hazırlandı.


6-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Sarıgöl 13. Sultaniye Üzüm Festivalinin ilk gününde belediye tarafından 800 kilogram sultaniye üzümün kullanıldığı dev üzüm salkımı ile dört metre boyunda gece ışıklandırmalı üzüm anıtı beş saatte hazırlandı. Öte yandan festival süresince Belediye Meydanında sergilenecek olan minyatür at arabası kasasında ilçede yetiştirilen çeşitli üzümlerden oluşan ürünler görenlerin ilgisini çekmeye başladı.



Başkan Selçuk’tan festivale davet


Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, ilçede bu yıl 13’üncüsü düzenlenen geleneksel Sultaniye Üzüm Festivalinin Türkiye’de bilinirliğinin arttığını belirterek, "Bugün belediye kafeteryasında festival boyunca geçmiş yıllara ait festival anı resimlerinin sergilenecek. Stantlar kuruldu. Akşam halkımıza 4 Eylül Stadyumunda Hüseyin Kağıt tarafından Ankara gecesi rüzgarı esecek. Festivalimizin 7 Eylül günü de MBŞB Atatürk Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan çeşitli etkinlikler gün boyu devam edecek. Akşamında DJ Performans MCMETE ve Gülden Şehir Stadyumunda konser verecek. 7 Eylül günü Atatürk Anıtına festival çelengi konulacak. Modern dans gösterileri, miniklerin zeybek oyun gösterisi yapılacak. Protokol konuşmaları, üreticiler arasında üzüm yarışması dereceye girenlere çeşitli ödüllerin verilmesi. Protokol katılımı ile üzüm bağı gezisi yapılarak, bağdan üzüm kesme, üzüm serme ve taze yaprak toplama etkinliği yapılacak. Final gecemizde Ece Seçkin Sarıgöl Şehir Stadyumunda sahne alacak. Biz Sarıgöl Belediyesi olarak herkesi festivalimize bekliyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:51
  1. sergi
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