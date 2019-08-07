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800 gram olarak dünyaya gelmişti, hayata tutunmayı başardı

Mardin’de 800 gram olarak dünyaya gelen Ayra bebek, yaklaşık iki aylık tedavi sürecinin ardından 2 kilo 200 grama ulaşarak sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:14
800 gram olarak dünyaya gelmişti, hayata tutunmayı başardı

Mardin’de 800 gram olarak dünyaya gelen Ayra bebek, yaklaşık iki aylık tedavi sürecinin ardından 2 kilo 200 grama ulaşarak sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.


Artuklu ilçesinde yaşayan Zeynep ve Resul Güleç çiftinin Ayra adını verdikleri bebekleri, Mardin’de özel bir hastanede prematüre olarak dünyaya geldi. 7 aylıkken dünyaya gelen ve solunum yetmezliği çeken prematüre bebek, hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 68 süren zorlu yaşam mücadelesini kazanarak hayata yeniden tutundu. Hastanenin yenidoğan uzmanı Dr. Mühittin Çelik, "Normal şartlarda 40 haftada doğumu gerçekleşmesi gerekirken bebek Güleç, 28 haftada ve 800 gram olarak doğdu. Erken doğumdan kaynaklanan akciğer gelişim eksikliği ve solunum yetmezliği nedeniyle solunum cihazına bağlandı. 20 gün boyunca solunum cihazında izlendi. Düşük doğum ağırlığı nedeniyle beslenmesini düzenlemek ve kilo alımını sağlamak için bebeğe antibiyotik ve sıvı tedavi uyguladık. Şu an 2 bin 200 gram ağırlığına ulaşmış durumda. Başlangıçta sonda ile beslenen bebeğin bağırsak gelişimi, adaptasyon süreci başarı ile tamamlandı. Şu an aktif olarak ağızdan beslenmeye başladı. Tüm organ gelişimleri takip edildi. Herhangi bir gelişim sorunu yok. Bebek tam sağlıklı olarak 68. gününde taburcu edildi" dedi.


Güleç çifti, uzun bir bekleyişin ardından bebeklerinin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:14
  1. doğa

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