80. yılındaki Borusan’dan Entegre Faaliyet Raporu ile dünya çapında başarı!

Üç yıl önceki ilk Entegre Faaliyet Raporu ile Türkiye’de holdingler arasında bir ilke imza atan Borusan Grubu, uluslararası alanda kazandığı ödüllerle sürdürülebilirlik ve şeffaflık alanındaki öncü rolünü bir kez daha teyit etti. Bu sene 80. yılını kutlayan Borusan, 2023 Entegre Faaliyet Raporu ile dünyanın en prestijli kurumsal raporlama ödül programları olan LACP Vision Awards ve Annual Report Competition Awards – ARC’den ödüllerle döndü. Grup için başarılarla dolu geçen 2023’ün karnesi niteliğindeki kapsamlı rapor, Borusan’ın yıl içinde gerçekleştirdiği tüm çalışmaları, elde ettiği finansal ve finansal olmayan sonuçları ve geleceğe yönelik sürdürülebilirlik vizyonunu derinlemesine inceliyor.

Dünyanın en büyük raporlama ödül programlarından biri olan LACP Vision Awards’a bu yıl rekor sayıda başvuru yapıldı. 1000’in üzerinde şirketin katıldığı ve rekabetin son derece yoğun olduğu programdan, Borusan, bir altın, iki gümüş ve bir bronz ödül ile döndü. LACP’de “Entegre Rapor” kategorisinde altın ödül ile birlikte “En İyi Hissedar Mesajı” alanında ise gümüş ödülün sahibi oldu. Rapor, EMEA’da 13. olurken, Türkiye’de ise en iyi 20 rapor arasında yer aldı. “Sürdürülebilirlik Raporu” kategorisinde ise gümüş ödül ve aynı kategori altında “En İyi Kurum İçi Rapor” olarak bronz ödül kazandı. Burada da yine Türkiye’nin en iyi 20 raporu arasında yer aldı. Borusan Grubu, küresel pazarda fark oluşturan şirketlerin faaliyetlerini onurlandıran bağımsız ödül organizasyonu ARC’de ise “Çok Uluslu Holding” kategorisinde gümüş ödüle layık görülerek önemli bir başarı elde etti.

“80 yıllık yolculuğumuzun önemli bir kilometre taşı”

Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, yaptığı açıklamada, Borusan’ın entegre bakış açısını ve raporlama çalışmalarındaki başarısını bir kez daha vurgulayarak şunları paylaştı: “Borusan olarak 80 yıllık mirasımızı geleceğe taşıyor, 200 yıl ve ötesinde varlığını sürdüren bir Grup olma vizyonumuzla ilerliyoruz. Bu yolculuğumuzda gelecek nesillerin kaynaklarını koruyan, toplumsal refahı gözeten, kapsayıcı bir iş yapış şeklini benimsiyor, değer oluşturan çalışmalar hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirliği tüm boyutları ile entegre ettiğimiz iş stratejimizin önemli bir kilometre taşı niteliğindeki Entegre Faaliyet Raporumuzun uluslararası arenada takdir görmesi bizi gururlandırıyor. İklim, insan ve inovasyon odak alanlarımızdaki projelerimizin yanında raporlama alanında değer oluşturan çalışmalarımız da önümüzdeki dönemde devam edecek.”

2023’te değer oluşturma modelini geliştirdi

Borusan, 1944’ten bu yana Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda öncü bir güç olarak, 3 kıtada 11 ülkeye yayılan 5 ana faaliyet alanında 14 bini aşkın çalışanı ile entegre bir bakış açısıyla paydaşları için sürdürülebilir değer oluşturmaya devam ediyor. Bulunduğu sektörlerdeki faaliyetlerin tek tek ele alınarak tüm gelişme ve ilerlemelerin net bir şekilde ortaya koyulduğu raporda, Grubun sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve insana yatırım gibi temel değerlere bağlılığının da altı çiziliyor. 2008 yılında ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan Grup, 2021 yılında Türkiye’de Holdingler arasında Entegre Faaliyet Raporu yayınlayan ilk şirket oldu. Borusan 2023 yılında, değer oluşturma modelini geliştirerek 78 adet finansal olmayan performans göstergesi için sınırlı güvence beyanı aldı ve bu raporu ileri bir seviyeye taşıdı.