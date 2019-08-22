0553 313 94 23

80 yaşındaki yaşlı adam 25 bin TL dolandırıldı

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşlı bir adam telefon dolandırıcıları tarafından ‘kimliğin cinayet mahallinde bulundu’ yalanı ile 25 bin TL dolandırıldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:19
80 yaşındaki yaşlı adam 25 bin TL dolandırıldı

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşlı bir adam telefon dolandırıcıları tarafından ‘kimliğin cinayet mahallinde bulundu’ yalanı ile 25 bin TL dolandırıldı.


Olay, Buldan ilçesi Yeni Mahalle’deki TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Köylüoğlu’nu (80) telefonla araya dolandırıcılar yaşlı adama isminin bir cinayet soruşturmasına karıştığını ve nüfus cüzdanının cinayet mahallinde bulunduğunu söyledi.


Olaydan kurtulması için telefon dolandırıcılarının kendisinin para istediğini ve çok inandırıcı konuştuklarını ifade eden Köylüoğlu, "Evimde eşim Ümmühan Köylüoğlu ile otururken cep telefonum çaldı. Telefonu açtığımda bana ‘Sana ait kimliği cinayet alanında bulduk. Adın cinayete karıştı, bize para verirsen bu işten kurtulursun’ dediler. Bende kimliğimin yanımda olduğunu söyledim ve cebimde taşıdığım kimliğimi çıkararak kontrol ettim. Telefondaki şahıs benim tüm bilgilerimle birlikte TC kimlik numaramı bana söyledi. Bu bilgileri bana söyleyince tedirgin oldum. Birkaç kez telefonu kapatmak istedim ama kapattırmadılar. Telefondaki şahıs çok nazik ve kibar konuşuyordu. Evimde para olup olmadığını sordu ben de paranın olduğunu söyledim. Daha sonra evime geleceklerini söylediler ve o anda kapının zili çaldı. Büyük bir şaşkınlık yaşadık. 35-40 yaşlarında orta boylu, kirli sakallı bir şahıs içeri girdi ve ’Para hazır mı?’ diye sordu, bende diğer odada bulunan 25 bin TL paramı getirerek kendisine verdim. Parayı alan şahıs birdenbire koşarak gitti. Daha sonra aklım başıma gelince Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğünü aradım. Polise ifade verdim. Ben zaten mağdur durumdaydım bu olaydan sonra iyice mağdur duruma düştüm. Ben yandım inşallah başkaları yanmasın” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya Turizm tanıtım anketi başladı
    1. Malatya Turizm tanıtım anketi başladı
    2. Ordu’da fındık işçileri kaza yaptı :1..
    3. Irak'taki ilk seyyar benzinlik yolda..
    4. Göztepe, Beşiktaş maçına hazır
    5. Kostas Mitroglou, 295 dakika süre aldı..
    6. Antarktika'da 'yıldız tozu' keşfedildi
    7. Villayı ‘drone’ ile izledi! Ankara’da..
    8. Fenerbahçe forması giyen Jailson'a Al..
    9. Donald Trump'tan ilginç açıklama:..
    10. “Azet Bacı” barbie bebeğe rakip
    11. Kahramanmaraş'ta kaçan otomobillerden..
    12. Bayburt Vakfı Kadın Kolları Başkanı..
    13. ANALİZ - Ticaret savaşları ve küresel..
    14. Pakistan Başbakanı İmran Han:..
    15. Limak Yatırım, UNDP'nin Eşitlik Mührü..
    16. Fransız askerleri Libya'da! Halife..
    17. ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru
    18. Başkan Pekmezci, Karasakal..
    19. Facebook’ta yeni özellik! 3 ülkede..
    20. Başkan Erdoğan'dan 'Bayar' mesajı
    21. ’Sinop Güç Birliği Derneği’..
    22. "Havadan yaptığımız inceleme sabotaj..
    23. TMO fındık alımlarında yedinci kez..
    24. ABD'li yetkililer, Johnson'ın..
    25. Sakarya’da bir kişinin silahla..
    26. Palandöken: Milli servetimiz çöpe..
    27. Gözaltına alınan zanlı kilitli..
    28. Sakarya'dan 131 ülkeye otomotiv satışı
    29. Başkan Sever, içme hattındaki arıza..
    30. Turkcell mağazaları fizy listeleriyle..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal