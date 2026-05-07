80 yaşında perde takmaya kalktı hastanelik oldu
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; evinin perdelerini takmak isterken dengesini kaybederek düşen 80 yaşındaki kadın hastanelik oldu.
Ayvalık’ın Sahilkent Mahallesi Mazı Sitesi’nde müstakil bir evde yaşayan 80 yaşındaki Nevin Gençer, evinin penceresinde perde taktığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.
Düştüğü yerden kalkamayan yaşlı kadının yardım istemesi üzerine komşularının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıkların olabileceği düşünülen talihsiz kadının bulunduğu noktadan alınarak ambulansa taşınabilmesi için ekipler yoğun çaba harcadı.
Polis ve sağlık görevlilerinin koordineli çalışmasıyla sedyeye alınan Nevin Gençer, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sırasında bölgede bulunan vatandaşlar ise polis ve sağlık ekiplerinin özverili çalışmalarını takdirle karşıladı.