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80 ilden Yozgat’a geldiler Yozgat’ın gönül elçileri oldular

"Yozgat’ın Genç Elçileri" projesi kapsamında Yozgat Belediyesi’nin daveti ile 80 ilden Yozgat’a gelen gençler, 3 gün boyunca şehrin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin yanı sıra örf, adet, gelenek ve kültürünü tanıma fırsatı buldu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:26
80 ilden Yozgat’a geldiler Yozgat’ın gönül elçileri oldular

"Yozgat’ın Genç Elçileri" projesi kapsamında Yozgat Belediyesi’nin daveti ile 80 ilden Yozgat’a gelen gençler, 3 gün boyunca şehrin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin yanı sıra örf, adet, gelenek ve kültürünü tanıma fırsatı buldu.


Yozgat Belediyesi’nin organizesi ile 80 ilden bir temsilcinin katıldığı proje kapsamında 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Yozgat’a gelen gençler, şehrin tarihi, turistik yerlerini gördü, yöresel lezzetlerini tattı. Çapanoğlu Büyük Cami, Yozgat Lisesi, Çamlık Milli Parkı, tarihi konakları, Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya kanyonunu, Ağıllı Haces Müze evini, Sarıkaya ilçesinde 2 bin yıllık tarihi Roma hamamını görme fırsatı bulan öğrenciler ayrıca parmak çörek, çanak peyniri, testi kebabı, tandır kebabı, çedeneli kavurga gibi yöresel lezzetleri tattı. Öğrenciler Yozgat türküleriyle de 3 gün boyunca gönüllerince eğlendi.


Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse böyle bir projenin diğer illere de örnek olması gerektiğini söyleyerek “Cumhurbaşkanımızın ve Genel merkezimizin gençlere verdiği değerden de esinlenerek bu anlamda kendimizin de sorumlu olduğunu hissederek Yozgat’ın Gönül Elçileri projesi adı altında Yozgat dahil 80 ilden gelen arkadaşlarımızı Yozgat’ta ağırladık. Projemizin amacı Yozgat’ın tanıtımı diğer amacı da 80 ilden gelen arkadaşlarımızın bütünleşmesini sağlamaktır. İllerin bir biri olan ilişkisini kültürünü aktarmak ve burada birliği beraberliği tesis ederek güçlü bir şekilde yolumuza devam etmektir. Burada 3 gün boyunca şehrimizin ilçelerimizin kültürünü örf ve adetlerimizi, doğal güzelliklerimizi, insanlarımızı tanıttık ve kaynaştırdık. Bizler 80 tane Yozgat gönüllümüzü fahri hemşerimizi kazanmış olduk. 80 ilden gelen arkadaşlarımız burada bir biri ile kardeşliği, birliği, beraberliği bir bütün olmayı tek vücut halinde hareket etmeyi kimsenin sırtımızı yere getiremeyeceğini burada Tüm Türkiye’ye göstermiş oldu. Bu proje Türkiye’de bir ilk. İnşallah diğer illere de örnek olur” dedi.


Dolunay Canbolat isimli genç ise “Adana’dan geliyorum. Bu projenin önemli katkılarından biri de 81 ilden birçok kültür zenginliği yaşıyoruz. Bu projenin diğer illere de örnek olmasını diliyorum. Yozgat insanı gayet sıcak esnafı da gayet kabul edici. Yozgat’ın gelinip gezilebilecek bir şehir olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Rukiye Karadağ da “Kars’tan katılımcı olarak buraya geldim. Gerek tarihi doğal güzellikler gerek konaklar yöresel lezzetlerini tadarak burayı çok beğendik. Buradan gidince illerimizde de buranın tanıtımını yapıp buranın doğal güzelliklerini paylaşacağız. Ben Yozgat’a ilk defa geliyorum. Bu kadar güzel olabileceğini kendi adıma düşünmemiştim. Geldiğim için hiç pişman değilim. Gittiğimizde de herekse Yozgat’a gelmesi gerektiğini önereceğim. Bu projenin en güzel yönü de 81 ilden birer kardeş edindiğimi düşünüyorum. Edirne’den Kars’a hepimizin bir kardeş olduğunu bu projenin birleştirici bir yönü olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.


Şırnak’tan gelen Mahmut Cengiz ise “Ben daha önce Yozgat’a gelmemiştim. Şu an o kadar keyifli ve mutluyum ki Yozgat’ta bulunduğum için çok heyecanlıyım. Buranın kültürünü, doğasını, insanını samimiyetini, sıcaklığını çok hoş buldum. Ben geldim için çok mutluyum. Mutluyum, gittiğim her yerde Yozgat’ı tanıttıracağım. Bu kadar kültürel mirası bir arada toplandığından dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Proje sonunda düzenlenen etkinlikte ise Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 80 il temsilcisi gence günün anlam ve önemine dair hediye verdi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:26
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