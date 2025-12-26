80 bin ev tuz ile aydınlanıp ısınıyor! Tuz teknolojisi ile bedava enerji

  • İSTANBUL
Çin’de görülmemiş bir uygulama hayata geçti. Erimiş tuz gün boyu topladığı ısıyı geceye taşıyor. Yaklaşık 80 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayan sistem, temiz ve kesintisiz enerji üretiminde yeni bir çığır açıyor.

Çin’in Gansu eyaletinde bulunan Dunhuang kentinde, güneş ışığını aynalarla toplayarak erimiş tuz teknolojisiyle ısı depolayan devasa bir enerji santrali, temiz enerji alanında çığır açıyor. Tesis, sadece gündüzleri değil, gün batımından sonra da elektrik üretmeye devam ediyor.

 

Yaklaşık 12.000 dev aynanın (heliostat) kullanıldığı sistem, güneş ışığını 260 metre yüksekliğindeki merkezi kuleye yönlendiriyor. Burada, güneş ışığı erimiş tuzu 565 °C’ye kadar ısıtıyor. Elde edilen bu ısı, buhar türbinlerini döndürerek elektrik üretiyor ve aynı zamanda gece boyunca kullanılmak üzere depolanıyor.

2018 yılında faaliyete geçen Dunhuang Güneş Termal Enerji Santrali, 100 megavatlık kapasitesiyle yılda yaklaşık 390 milyon kilovatsaat elektrik üretiyor. Bu üretim miktarı, yaklaşık 80.000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede.

 

Santral, dünyanın önde gelen yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Yapısı gereği, sadece enerji toplamakla kalmayıp aynı zamanda ısıyı depolama özelliği sayesinde gece kullanımına da olanak sağlıyor. Bu durum, güneş enerjisinin en büyük dezavantajı olan “güneş yoksa enerji yok” sorununa etkili bir çözüm sunuyor.

