8 yıla kadar hapsi isteniyordu! Sermiyan Midyat hakkında karar verildi
"Kasten yaralama", "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Sermiyan Midyat hakkında karar verildi.
Oyuncu Sermiyan Midyat’ın geçtiğimiz aylarda gayrimeşru ilişki yaşadığı Sevcan Yaşar’ı darp ettiği iddia edilmişti. Taraflar birbirlerine karşılıklı şiddet uyguladıkları iddiasıyla mahkemede şikayetçi olmuştu.
Midyat hakkında, "Kasten yaralama", "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Aynı iddianamede Sevcan Yaşar hakkında da, "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar ceza istendi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yazan ve mahkeme kararını paylaşan Sermiyan Midyat şu ifadeleri kullandı:
Medya kuruluşları ve kamuoyuna bilgilendirme Şahsıma yönelik tümüyle iftira ve karalama içeren, asılsız ispatsız iddalara, gerçek dışı ve yanlı kaynaklara dayalı haberlerin devam etmesi üzerine doğru bilgileri vermek için paylaşmayı gerek gördüğüm mahkeme kararıdır. Saygılarımla
Midyat’ın paylaştığı mahkeme kararına göre, Sevcan Yaşar’a, Midyat'a ait konuttan 3 ay süreyle uzak durma cezası verildi.
İşte Sermiyan Midyat'ın Twitter'dan yaptığı o paylaşım: