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Gündem 8 yıl sonra mahkeme kararı ile Gazi Unvanına kavuştu
Gündem

8 yıl sonra mahkeme kararı ile Gazi Unvanına kavuştu

Akit’e konuşan Durusu, “Yine olsa aynı şekilde vatan için canımı seve seve ortaya koyarım” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 09:55:00 -
8 yıl sonra mahkeme kararı ile Gazi Unvanına kavuştu

 Göksel Çağlav  Ankara 

Terörle mücadele ederken yaralanan ancak gazi sayılmayan binlerce mağdurdan biri daha 8 yıl sonra mahkeme kararı ile gazilik onuru ve haklarına kavuştu. Hakkari’nin Çukurca ilçesi Çayırlı 20’nci Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı emrinde vatani görevini yapan İsmail Durusu, 27.07.2012 tarihinde devriye görevi sırasında içerisinde bulunduğu askeri araca terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silah ve roketatarla saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında mayının patlaması ile vücudunun birçok yerine şarapnel parçası isabet ederek ağır yaralandı. Eski sağlığını kaybeden İsmail Durusu, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) gazilik unvanı ve haklarını almak için başvurdu. SGK’nın başvuruyu reddetmesi üzerine Durusu konuyu yargıya taşıdı. Ankara 4. İdare Mahkemesi 20.12.2019 tarihli ve 2019/895 E., 2019/2505 K. sayılı Karar ile İsmail Durusu’nun, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olduğuna hükmetti. Böylece söz konusu terör saldırısının üzerinden 8 yıl geçtikten sonra malullük haklarına kavuşmuş oldu.

Terörle Mücadele Mağduru, Malul Sayılmayan Gaziler İçin Adalet Platformu Hukuk Müşaviri Tamer Mahmutoğlu, bu kararın aynı durumda olan terör mağduru kişiler için emsal olacağını belirterek, “Terör saldırısında yaralanan ancak vazife malulü sayılmayan yaklaşık 19 bin mağdur kahraman var” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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