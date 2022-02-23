  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 8 yıl önce söyledi! Kadir Mısıroğlu'ndan olay Rusya ve Ukrayna öngörüsü!
Gündem

8 yıl önce söyledi! Kadir Mısıroğlu'ndan olay Rusya ve Ukrayna öngörüsü!

8 yıl önce çarpıcı tespitlerde bulunan Kadir Mısıroğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı almak istediğini ve ardından Azerbaycan'a göz dikebileceğini belirtiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 20:54:00 -

Tüm dünya olası olası Ukrayna Rusya savaşı nedeniyle diken üzerinden sınır hattındaki gerilimi ve son dakika gelimelerini takp ediyor. Son olarak Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıpını tanıyan Rusya'dan AB'ye doğalgaz resti gelirken ABD'den ise yaptırım tehdidi geldi. Öte yandan olası bir Rus işgaline karşı Ukrayna'da Donetks ve Luhansk bölgeleri hariç tüm ülkede OHAL ilan edildi.

Kadir Mısıroğlu'ndan çarpıcı öngörü

8 yıl önce bir videoda konuşan Kadir Mısıroğlu, Rusya'nın hamlelerini yıllar önce gördüğü ortaya çıktı. 2014 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı almak istediğini belirten Kadir Mısıroğlu, ardından Azerbaycan'a gelebileceğini söylüyor.

Ukrayna ile kriz masadayken Rusya'dan skandal Azerbaycan paylaşımı
Ukrayna ile kriz masadayken Rusya'dan skandal Azerbaycan paylaşımı

Dünya

Ukrayna ile kriz masadayken Rusya'dan skandal Azerbaycan paylaşımı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay