8 yıl önce söyledi! Kadir Mısıroğlu'ndan olay Rusya ve Ukrayna öngörüsü!

Tüm dünya olası olası Ukrayna Rusya savaşı nedeniyle diken üzerinden sınır hattındaki gerilimi ve son dakika gelimelerini takp ediyor. Son olarak Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıpını tanıyan Rusya'dan AB'ye doğalgaz resti gelirken ABD'den ise yaptırım tehdidi geldi. Öte yandan olası bir Rus işgaline karşı Ukrayna'da Donetks ve Luhansk bölgeleri hariç tüm ülkede OHAL ilan edildi.

Kadir Mısıroğlu'ndan çarpıcı öngörü

8 yıl önce bir videoda konuşan Kadir Mısıroğlu, Rusya'nın hamlelerini yıllar önce gördüğü ortaya çıktı. 2014 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı almak istediğini belirten Kadir Mısıroğlu, ardından Azerbaycan'a gelebileceğini söylüyor.