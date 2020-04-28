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Aktüel

8 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, kimlik kontrolünde yakalandı

Bursa’nın İnegöl İlçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafında yakalandı.

2020-04-28 12:21:17 -
8 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, kimlik kontrolünde yakalandı

Bursa’nın İnegöl İlçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafında yakalandı.


Alınan bilgiye göre Cerrah Mahalesinde devriye gezen jandarma ekipleri 39 yaşındaki S.Ç. isimli şahsa kimlik kontrolü yaptı. Bu kişi hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltıana alınan S.Ç jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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