0553 313 94 23

8 yıl çalışan işçi ne kadar tazminat alır? 8 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar tazminat alır

8 yıl çalıştım tazminat alabilir miyim? Kıdem tazminatı, her çalışanın yasal olarak hak ettiği bir haktır. Kıdem tazminatı 4857 İş Kanunu’nda belirtildiği üzere, çalışanların işten çıkarılması halinde alının tazminattır. Kıdem tazminatı günümüzde işçiler için en önemli haklardan birisidir. Bu nedenle de bu tazminatın miktarını hesaplamak önemli bir konudur. Peki 8 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar tazminat alır? 8 yıl çalışan ne kadar tazminat alır?

20 Ekim 2019 Pazar 14:20
8 yıl çalışan işçi ne kadar tazminat alır? 8 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar tazminat alır

8 yıl çalıştım tazminat alabilir miyim? Kıdem tazminatı, her çalışanın yasal olarak hak ettiği bir haktır. Kıdem tazminatı 4857 İş Kanunu’nda belirtildiği üzere, çalışanların işten çıkarılması halinde alının tazminattır. Kıdem tazminatı günümüzde işçiler için en önemli haklardan birisidir. Bu nedenle de bu tazminatın miktarını hesaplamak önemli bir konudur. Peki 8 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar tazminat alır? 8 yıl çalışan ne kadar tazminat alır?  

Kimler kıdem tazminatı alır?

İşçinin, çeşitli nedenlerden dolayı işinden ayrılırken, çalıştığı yıllar için işveren tarafından ödenen tazminattır. Kişi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. Maddesine göre haklı fesih ile istifa ederse, tazminat almaya hak kazanır. Bu istifanın nedenleri; sağlık sorunları, ahlaka uymayan davranışlar ve zorlayıcı sebeplerdir. İş yasasına göre sağlık sorunu gibi haklı bir nedene dayanarak, işten ayrılma zorunluluğu oluşmuşsa tazminat alınır. Erkek çalışanların askerlik nedeni ile işten ayrılması da tazminatı doğurur. Kadın çalışanlar ise çalışırken evlenirse, evlendikten sonraki bir yıl içinde kendi isteği ile işten ayrılabilir ve tazminat alabilir.

8 yıl çalışan işçi ne kadar tazminat alır? 

8 yıl çalışan biri ne kadar tazminat alır? sorularına gelecek olursak. Tam 8 yıl üzerinden hesaplanırsa şu anki asgari ücretin brüt rakamını yani 2.558,40 TL'yi 8 ile çarpmanız gerekecek. Bu da 20 bin 468 lira bir para yapar. Eğer 8 yıldan fazla gününüz varsa ya da örneğin 2 ay ve 5 gün daha çalışmışsanız bunlar da hesaba katılır.

Kim ne kadar kıdem tazminatı alır?

  

7 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır? 7 yıllık asgari ücretli ne kadar tazminat alır?

15 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır?

6 yıl çalışan ne kadar tazminat alır?

4 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar tazminat alır

3 yıl çalışan ne kadar tazminat alır? 3 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar tazminat alır

2 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar kıdem tazminat alır?

10 yıllık asgari ücretli ne kadar tazminat alır?

5 yıl boyunca asgari ücretle çalışan biri ne kadar tazminat alabilir?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 14:20
  1. 8 yıl çalışan işçi ne kadar tazminat alır?
  2. 8 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar tazminat alır
  3. Kim ne kadar kıdem tazminatı alır?
  4. Kimler kıdem tazminatı alır?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şamil Tayyar’dan sert açıklama! ‘Ya adam olun ya da NATO’nuzu’
    1. Şamil Tayyar’dan sert açıklama! ‘Ya..
    2. Barış Pınarı Harekatı üzerinden TSK’ya..
    3. Yazar Sevgili tehlikeye dikkat çekti:..
    4. 8 yıl çalışan işçi ne kadar tazminat..
    5. Teröristlerden sınır karakoluna saldırı!
    6. 20 yıl çalışan ne kadar tazminat alır?..
    7. Genç evlilik mağduru Tıraş sözde kadın..
    8. Türkiye 120 saatin dolmasını..
    9. Lübnan'daki orman yangınlarıyla ilgili..
    10. Galatasaray Real Madrid maçı..
    11. 7 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı..
    12. Vatandaş emniyete haber verdi, ekipler..
    13. Antalya'nın tarihinde bir ilk! Rekor..
    14. Prof. Dr. Canan Karatay, şeker ve..
    15. Yüzlerce fanatik Yahudi'den Mescid-i..
    16. İsrail'den bomba itiraf: Hayallerimiz..
    17. Arap ülkesinde 4 bakan istifa etti
    18. MHP davasının hakimine AYM'den ret!
    19. "Trump, Erdoğan'ı örnek alıyor!"
    20. FETÖ firarisi eski başsavcıvekilinin..
    21. Yürüyerek olimpiyat izlemeye gidiyor
    22. Türkiye’yi yasa boğmuştu! Emine Bulut..
    23. Teröristler roketle saldırdı!..
    24. Açıköğretim öğrencileri dikkat! Süre..
    25. Başakşehir'de uyuşturucu baskını!
    26. Fırıncı kadınlar mahalleyi meşhur etti
    27. Klasik Türk İslam sanat dalları..
    28. Keçilerin çobanı, mahallelinin öğretmeni
    29. Meksika'da hükümet Culiacan kentine..
    30. Panik ataktan 20 günlük tedaviyle kurtul
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Rusya'dan flaş Esed açıklaması
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
    Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü duyunca sakinleşti!
    Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü duyunca sakinleşti!

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2019
    Japon ekonomisine Pakistanlı işçi dopingi
    Japon ekonomisine Pakistanlı işçi dopingi
    Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı
    Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı