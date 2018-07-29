0553 313 94 23

8 yaşındaki kayıp Fevzi Can'dan acı haber!

Bursa’nın Gemlik ilçesinde dün gece saatlerinde kaybolduğu öğrenilen 8 yaşındaki Fevzi Can Alpaslan'ın cansız bedeni denizde bulundu.

29 Temmuz 2018 Pazar 15:56
8 yaşındaki kayıp Fevzi Can'dan acı haber!

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 8 yaşındaki Fevzi Can Alpaslan, evinin önünde oynarken bir anda ortadan kayboldu. Alpaslan ailesi tüm çabalarına rağmen 8 yaşındaki çocuklarını bulamayınca olayı güvenlik görevlilerine bildirdi. Hem ilçe halkı hem de güvenlik güçlerinin bulunması için tüm gece seferber olduğu minik Fevzi Can’ın şort ve tişörtünün belediye iskelesinde bulunmasının ardından aramalara bu bölgede ağırlık verildi. İlçe emniyet müdürlüğünün dronlarla gözetleme yaptığı deniz yüzeyinde sahil güvenlik ve deniz polisi dalgıçları da arama yaptı.

Sahil güvenlik dalgıç ekiplerinin deniz dibinde yaptıkları yarım saatlik aramanın ardından minik çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Babası Erkan Alpaslan ve çok sayıda akrabası ile vatandaşların gözyaşları arasında denizden çıkartılan Fevzi Can cenaze aracına konularak Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fevzi Can Alpaslan'ın vefatı ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 15:56
  1. Bursa
  2. Kayıp çocuk
  3. denizde boğulma
  4. acı haber
  5. cesedi bulundu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akrep kaçakçısı kadın akreplerle birlikte yakalandı!
    1. Akrep kaçakçısı kadın akreplerle..
    2. Bu nasıl pişkinlik! Pazara kadar..
    3. Işıl Alben'den o iddialara cevap: Bir..
    4. Alman Bakandan Mesut Özil itirafı:..
    5. "Ezan sesi geldiğinde camiye giden..
    6. Balıkesir’de düğünden dönen minibüs..
    7. Mısır'da zulüm devam ediyor! İdam..
    8. Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı:..
    9. Elektrik akımına kapılan çiftçi öldü 
    10. Düğün dönüşü feci kaza: Ölü ve..
    11. 'Cesur Kız'dan dikkat çeken mesajlar
    12. Nükleerde Doğu ortaklığı devam ediyor!..
    13. Ezberleri bozan iddia! ABD ve İran 6..
    14. Fren yerine gaza basınca ortalık..
    15. Karadeniz'deki boğulmalara karşı..
    16. Beşiktaş David Ospina'yı bitirdi!
    17. Zehir taciri mahalle bekçisine takıldı
    18. Eski bakanın dayısı şehit edilmişti.....
    19. 8 yaşındaki kayıp Fevzi Can'dan acı..
    20. Omuz atma kavgasında 18 yaşındaki genç..
    Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
    Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...