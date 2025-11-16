Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiliz ve Ukraynalı ajanların MiG-31 savaş uçağını ve Kinzhal hipersonik füzesini kaçırmaya çalıştığını açıkladı.

Rusya, savaşın seyrini değiştirebilecek düzeyde bir casusluk girişimini ortaya çıkardı. FSB’nin açıklamasına göre Ukrayna askeri istihbaratı ve İngiliz gizli servisi MI6, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-31 savaş uçağını kaçırmak istedi. Pilotlara 3 milyon dolar nakit para ve Avrupa’da vatandaşlık teklif edildi. Amaç, uçağı Romanya’daki NATO üssü Konstansa’ya yönlendirip orada vurulmasını sağlayarak uluslararası bir kriz çıkarmaktı.

Kaçırılmak istenen uçak, Rus Hava Kuvvetleri’nin en stratejik platformlarından biri olan MiG-31. Dünyanın en hızlı operasyonel savaş uçaklarından biri olarak bilinen MiG-31, özellikle uzun menzilli hava-hava görevlerinde kullanılıyor. Uçak aynı zamanda Rusya’nın en güçlü silahlarından biri olan Kinzhal hipersonik füzesini taşıyabiliyor.

Kinzhal füzesinin özellikleri neler?

Kinzhal, 2.000 kilometre menzile sahip ve ses hızının 10 katı hızla ilerleyebilen bir hipersonik füze. Bu özellikleri sayesinde mevcut hava savunma sistemleri tarafından durdurulması neredeyse imkânsız. Kinzhal, hem kara hem deniz hedeflerine karşı kullanılabiliyor ve nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip.

Daha Önce de Benzer Bir Girişim Yaşanmıştı

Bu olay, Rusya’ya karşı gerçekleştirilen ilk kaçırma girişimi değil. 2022 yılında da Ukrayna istihbaratı, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Su-25 savaş uçağını kaçırmaya çalışmış ancak başarısız olmuştu.

Rusya, son girişimi “Batı istihbaratının açık bir provokasyonu” olarak nitelendiriyor. MiG-31 ve Kinzhal füzesi gibi stratejik silahların hedef alınması, Ukrayna Savaşı’nda istihbarat mücadelesinin askeri cephe kadar kritik bir hal aldığını bir kez daha gösterdi.