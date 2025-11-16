  • İSTANBUL
Son Haberler

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Enselendiler

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

Bunlar izah edilebilecek işler değil! Gazeteci Barış Yarkadaş isyan etti "22 yaşında bir çocuğun 2 milyar 100 milyon TL'lik ihale alabilmesi mümkün değil."

Japonya'da büyük panik! Sakurajima Yanardağı patladı

İmamoğlu suç örgütünde skandallar bitmiyor! Yolsuzluk iddianamesinden gizli servet çıktı: 50 milyon dolarlık vurgun

Şer odaklarında iddianame paniği

İstanbul'da musluklardan çamur akmıştı! İSKİ'den açıklama geldi

İmamoğlu bir projedir!
Dünya

Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon

Rusya kariyerlerini bile yakan İngiliz ve Ukraynalı iki ajanın son girişimini “Batı istihbaratının açık bir provokasyonu” olarak nitelendiriyor. Kariyerlerini yakan pilotlar Rus savaş uçağını kaçırmaya çalıştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiliz ve Ukraynalı ajanların MiG-31 savaş uçağını ve Kinzhal hipersonik füzesini kaçırmaya çalıştığını açıkladı.

Rusya, savaşın seyrini değiştirebilecek düzeyde bir casusluk girişimini ortaya çıkardı. FSB’nin açıklamasına göre Ukrayna askeri istihbaratı ve İngiliz gizli servisi MI6, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-31 savaş uçağını kaçırmak istedi. Pilotlara 3 milyon dolar nakit para ve Avrupa’da vatandaşlık teklif edildi. Amaç, uçağı Romanya’daki NATO üssü Konstansa’ya yönlendirip orada vurulmasını sağlayarak uluslararası bir kriz çıkarmaktı.

Kaçırılmak istenen uçak, Rus Hava Kuvvetleri’nin en stratejik platformlarından biri olan MiG-31. Dünyanın en hızlı operasyonel savaş uçaklarından biri olarak bilinen MiG-31, özellikle uzun menzilli hava-hava görevlerinde kullanılıyor. Uçak aynı zamanda Rusya’nın en güçlü silahlarından biri olan Kinzhal hipersonik füzesini taşıyabiliyor.

Kinzhal füzesinin özellikleri neler?

Kinzhal, 2.000 kilometre menzile sahip ve ses hızının 10 katı hızla ilerleyebilen bir hipersonik füze. Bu özellikleri sayesinde mevcut hava savunma sistemleri tarafından durdurulması neredeyse imkânsız. Kinzhal, hem kara hem deniz hedeflerine karşı kullanılabiliyor ve nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip.

Daha Önce de Benzer Bir Girişim Yaşanmıştı

Bu olay, Rusya’ya karşı gerçekleştirilen ilk kaçırma girişimi değil. 2022 yılında da Ukrayna istihbaratı, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Su-25 savaş uçağını kaçırmaya çalışmış ancak başarısız olmuştu.

Rusya, son girişimi “Batı istihbaratının açık bir provokasyonu” olarak nitelendiriyor. MiG-31 ve Kinzhal füzesi gibi stratejik silahların hedef alınması, Ukrayna Savaşı’nda istihbarat mücadelesinin askeri cephe kadar kritik bir hal aldığını bir kez daha gösterdi.

İsrail'den Gazze'ye saldırı: 1 Filistinli hayatını kaybetti! Gazze’deki Ateşkese'e rağmen yine öldürüyor!

Dünya

Gıda ve Güneş D vitamini ama tehlike saçıyor: Uzmanlar önemli uyarıda bulundu! Hazırlıklı olmalıyız

Kadın - Aile

Şüphe uyandıran yeni keşif: Mısır piramitlerinin 4.500 yıla uzanan sırrı çözüldü mü? Sır çözülüyor haberi ortalığı karıştırdı!

Dünya

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun

İsrail kasabı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik tutumunu..
Aktüel

20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?

Türkiye, 20 askerin şehit olduğu askeri uçak kazasının ardından yasa bürünürken, kamuoyunda “Neden milli yas ilan edilmedi?” soruları yoğun ..
Dünya

Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta "en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin bir arada var olması" yönündeki kesin ifadeleri, Güney Kıbrıs Ru..
