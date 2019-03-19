0553 313 94 23

8. Uludağ Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı

Açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yapması beklenen Uludağ Ekonomi Zirvesi 22-23 Mart’ta gerçekleşecek.

19 Mart 2019 Salı 11:56
8. Uludağ Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı

Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası etkinliklerinden Uludağ Ekonomi Zirvesi 22-23 Mart’ta gerçekleşecek. Açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yapması beklenen Zirve’ye Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli konuşmacı olarak katılacak. Etkinliğin kapanış konuşmasını Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır yapacak. Zirveye Türkiye’nin öncü şirketlerin yöneticilerinin de katılacağı Uludağ Ekonomi Zirvesi, bu yıl da sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan teknolojiye kadar pek çok sektörün nabzını tutacak. “3D: Değişim, Dijital ve Değerler” ana temasıyla iki gün sürecek Zirve’de, 20 oturumda 100’ü aşkın konuşmacı ile iş ve ekonomi dünyasından yaklaşık 1500 temsilci ağırlanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:56
  1. Uludağ Ekonomi Zirvesi
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  3. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır
  5. 3D: Değişim Dijital ve Değerler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özakcan; "Jeotermallere ruhsat vermedik"
    1. Özakcan; "Jeotermallere ruhsat..
    2. Fenerbahçe'den ses getirecek forvet..
    3. Yarına bırakma! Yarın sana vermek..
    4. Umman'dan ülkede casus şebekesinin..
    5. Kamyonetin çarptığı yaşlı adam..
    6. Mercan Kolejinde 18 Mart etkinliği
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ereğli Demir..
    8. Başkan Adayı Yüce, Türkiye Emekliler..
    9. Depoyu kamyon yanaştırıp soydular
    10. İrfan Home ve Trimbox’tan işbirliği
    11. Pendik'te "alacak" cinayeti
    12. Rıza Sarraf’ın ‘izinsiz tadilat’..
    13. Yeni Kilis Devlet Hastanesi inşaatı..
    14. Devlet desteği ile çiftliğin..
    15. Şeker alkolleri tatlandırıcı yerine..
    16. Çanakkale’nin yiğitleri dua ve..
    17. Motosikletliye çarpıp kaçan sürücüye..
    18. Yeni genel müdürden Turkcell..
    19. Soydan, Çanakkale şehitleri için..
    20. Düzce Polisinden uyuşturucu operasyonu
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı