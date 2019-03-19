8. Uludağ Ekonomi Zirvesi için geri sayım başladı

Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası etkinliklerinden Uludağ Ekonomi Zirvesi 22-23 Mart’ta gerçekleşecek. Açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yapması beklenen Zirve’ye Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli konuşmacı olarak katılacak. Etkinliğin kapanış konuşmasını Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır yapacak. Zirveye Türkiye’nin öncü şirketlerin yöneticilerinin de katılacağı Uludağ Ekonomi Zirvesi, bu yıl da sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan teknolojiye kadar pek çok sektörün nabzını tutacak. “3D: Değişim, Dijital ve Değerler” ana temasıyla iki gün sürecek Zirve’de, 20 oturumda 100’ü aşkın konuşmacı ile iş ve ekonomi dünyasından yaklaşık 1500 temsilci ağırlanacak.