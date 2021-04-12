Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm dünyada devam ediyor. Salgının sona ermesi içinse toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenler ise aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, öğretmenlere aşı yapılıyor mu?

8. sınıf 12. sınıf öğretmenleri ne zaman aşı olacak?

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olacak gruplarla ilgili bilgi verdi. Öğretmenlerin aşı takvimi hakkında konuşan Bakan Koca, “Ramazan ayı döneminde, iki-üç haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılanmalarını bitirmek istiyoruz. 8. ve 12. sınıfların öğretmenlerini de tanımlayıp aşılamalarını erken dönemde yapmak istiyoruz” dedi.