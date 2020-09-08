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Aktüel 8. Sinemasal Film Festivali başladı
Aktüel

8. Sinemasal Film Festivali başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:29:50 -
8. Sinemasal Film Festivali başladı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinemasal Kültür Sanat Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen 8. Sinemasal Film Festivali başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7-18 Eylül'de 6 farklı ilde düzenlenecek festival, bakanlığın desteğiyle 2013 yılından bu yana 44 farklı ilde sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan 200 binden fazla çocuk ve ailelerini sinemanın büyülü dünyasıyla tanıştırdı.

Festivalin "Batı Karadeniz Etabı" ile köylerde yaşayan binlerce çocuğa da hayatlarında ilk kez sinema deneyimi yaşatılması amaçlanıyor.

Bilim Kurulunun açık hava ve sosyal mesafe kuralı önerisi çerçevesinde tüm kurallara uygun düzenlenecek festival, sırasıyla Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Karabük programlarının ardından 18 Eylül'de Çankırı'da tamamlanacak.

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