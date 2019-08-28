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8 sektöre teknoloji odaklı teşvik

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli imkân ve kabiliyetlerle üretilmesi sağlanacak.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:23
8 sektöre teknoloji odaklı teşvik

 Akit  Ekonomi 

11. Kalkınma Planı’nda yer alan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) kapsamında devreye girecek olan teşviklerle firmaların teknolojilerinde ‘uçtan uca yerlileşme’ sağlanacak. Bu amaçla belirlenen öncelikli sektörler arasında makine, bilgisayar ve optik de var. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli imkân ve kabiliyetlerle üretilmesi sağlanacak. Bu sayede 30 milyar dolarlık ithalatın da önüne geçilecek.

Hangi adımlar atılacak

Yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli imkânlarla üretilmesini amaçlayan proje kapsamında teknoloji öncelikli yatırımlara (TÖY) önem verilecek. Öncelikli ürün listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve TOSHP kapsamındaki yatırımlarda Doğu Anadolu’daki illere destek sağlanacak.

2012 tarihli Yatırımlara Devlet Yardımları Hakkındaki Karar ile 2016 tarihli Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararlarda bu yönde değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, ‘büyük ölçekli yatırım’ ibaresinin ilgili metinlerden çıkarıldı. Böylece istenen asgari 100 milyon ABD Doları tutarındaki yatırım şartı da kalkmış oldu. Yeni karar kapsamında asgari sabit yatırım tutarının, öncelik listesinde yer alan ürünlerin imaline yönelik ve TOSHP kapsamında 50 milyon lira olması yeterli olacak.

Ürünlerin listesi açıklanacak

400 ürün grubu belirleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, öncelikli sektörlerden ürün listeleri ilan edecek. Bu listelere ilişkin yatırımcılara çağrı yapacak. İlk uygulama, pilot sektör seçilen makina ile başlayacak.

Öncelikli 8 sektör

-Makina

-Bilgisayar

-Elektronik

-Optik

-Elektrikli teçhizat

-Eczacılık

-Kimya

-Ulaşım araçları

KOSGEB ve TÜBİTAK da destek verecek

KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerini de teknoloji odaklı yatırımlara açacak. Söz konusu desteklerden yararlanılarak yapılan yatırım harcamaları, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilecek.

Süreç nasıl yönetilecek

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda Ar-Ge, yatırım ve üretim teşvikleri tek pencereden yönetilecek.

TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi ve Ar-Ge destekleri ile Yatırım Teşvikleri uçtan uca tanımlanacak. Ürünün fikir aşamasından pazara çıkışına kadar desteklendiği; Ar-Ge’den yatırıma, üretimden pazarlamaya kadar takip edildiği bir süreç işletilecek. Program kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB’in de katkılarıyla ana kriteri ‘katma değer’ olan bir değerlendirme süreci yürütülecek.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:23
  1. 11. Kalkınma Planı
  2. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP)
  3. uçtan uca yerlileşme
  4. Resmi Gazete
  5. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  6. Yüksek katma değerli teknoloji ürünleri
  7. orta-yüksek teknoloji ürünleri
  8. yüksek teknoloji ürünleri
  9. teknoloji öncelikli yatırımlar (TÖY)
  10. TOSHP
  11. Yatırımlara Devlet Yardımları Hakkındaki Karar
  12. KOSGEB
  13. TÜBİTAK
  14. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı
  15. Ar-Ge

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