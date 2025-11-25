  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Beykoz’da makas dehşeti: Hızla şerit değiştiren otomobil kamyonete çarptı, araç takla attı

Diyarbakır'daki kafeler Camilerden rahatsız! Yok mu hepsine kilit vuracak babayiğit?

Beyaz Saray duyurdu: Cenevre’den kritik eşik aşıldı: İşte savaşın kaderini belirleyecek o karar

İBB soruşturmasında dengeler değişti! Başsavcı gürlek: “çıta o anda kırıldı”

Laga lugayı bırak Sayıştay raporuna bak

İşbirliği gücümüze güç katacak

CHP'li belediyeden çevre felaketi! Turizm cenneti günlerdir pisliğe teslim

Rusya ve Çin'e Yaptırımlar “krize” davetiye!

ABB'de skandal Usulsüzlük ihbarı sonrası belediye bir de bununla sarsıldı

Cem Küçük’ten CHP’li Umut Akdoğan’a kapak gibi cevap… İmamoğlu’nu savununca bu cevabı beklemiyordu
Yaşam 8 öğrenci hastanelik oldu! Bu kez zehirlenme haberi Bursa'dan
Yaşam

8 öğrenci hastanelik oldu! Bu kez zehirlenme haberi Bursa'dan

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
8 öğrenci hastanelik oldu! Bu kez zehirlenme haberi Bursa'dan

Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki bir okulda kantinden alınan tarihi geçmiş profiterolü yiyen 8 öğrenci fenalaşarak hastaneye kaldırıldı; veliler şikâyetçi olurken polis kantindeki ürünleri incelemeye aldı.

Son dönemde peş peşe yaşanan zehirlenme vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez kötü haber Bursa'da bulunan bir okuldan geldi.

 

Profiteroller hastanelik etti

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul kantininde satılan profiterolleri yiyen bazı öğrenciler, kısa süre içinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleri yaşamaya başlayınca öğretmenler durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, şikayeti olan 8 öğrenciye okulda yaptığı ilk müdahalelerin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanelerde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından büyük endişe yaşayan veliler okula ve hastanelere akın etti. 8 öğrencinin ailesi, polis merkezine gidip şikâyetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu kez zehirlenme haberi Rize'den! Tatlı yiyen 40 öğrenci hastanelik oldu
Bu kez zehirlenme haberi Rize'den! Tatlı yiyen 40 öğrenci hastanelik oldu

Yaşam

Bu kez zehirlenme haberi Rize'den! Tatlı yiyen 40 öğrenci hastanelik oldu

Zehirlenme skandallarının ardından, ünlü fast food zincirlerinde iğrenç görüntüler! Midesi olan, gitsin yesin
Zehirlenme skandallarının ardından, ünlü fast food zincirlerinde iğrenç görüntüler! Midesi olan, gitsin yesin

Gündem

Zehirlenme skandallarının ardından, ünlü fast food zincirlerinde iğrenç görüntüler! Midesi olan, gitsin yesin

Sucuklu tost yiyen anne ve oğlu hastanelik oldu: Zincir markette zehir alarmı
Sucuklu tost yiyen anne ve oğlu hastanelik oldu: Zincir markette zehir alarmı

Yaşam

Sucuklu tost yiyen anne ve oğlu hastanelik oldu: Zincir markette zehir alarmı

Mersin'de 14 fabrika işçisi zehirlendi! Kimse ne olduğunu anlayamadı: Soruşturma başlatıldı
Mersin'de 14 fabrika işçisi zehirlendi! Kimse ne olduğunu anlayamadı: Soruşturma başlatıldı

Gündem

Mersin'de 14 fabrika işçisi zehirlendi! Kimse ne olduğunu anlayamadı: Soruşturma başlatıldı

Sakarya cezaevinde kabus dolu gece! Zehirlenme Şüphesiyle Tedavi Edilenlerin Sayısı 171'e Yükseldi
Sakarya cezaevinde kabus dolu gece! Zehirlenme Şüphesiyle Tedavi Edilenlerin Sayısı 171'e Yükseldi

Gündem

Sakarya cezaevinde kabus dolu gece! Zehirlenme Şüphesiyle Tedavi Edilenlerin Sayısı 171'e Yükseldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23