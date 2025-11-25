8 öğrenci hastanelik oldu! Bu kez zehirlenme haberi Bursa'dan

Son dönemde peş peşe yaşanan zehirlenme vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez kötü haber Bursa'da bulunan bir okuldan geldi.

Profiteroller hastanelik etti

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul kantininde satılan profiterolleri yiyen bazı öğrenciler, kısa süre içinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleri yaşamaya başlayınca öğretmenler durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, şikayeti olan 8 öğrenciye okulda yaptığı ilk müdahalelerin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanelerde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından büyük endişe yaşayan veliler okula ve hastanelere akın etti. 8 öğrencinin ailesi, polis merkezine gidip şikâyetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.