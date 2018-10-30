7 ilde FETÖ operasyonu! 8 muvazzaf asker gözaltına alındı
Kırıkkale merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 muvazzaf asker gözaltına alındı.30 Ekim 2018 Salı 16:56
Kırıkkale merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde, Kırıkkale merkezli Ağrı, Ankara, Hatay, Tunceli, İzmir ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Bilgisayar ve dokümanlara el konuldu
Operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen O.P, A.A, N.B, B.B, Ö.F.A, Y.K, A.K. ve İ.E. gözaltına alındı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin adreslerindeki bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.
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