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7 ilde FETÖ operasyonu! 8 muvazzaf asker gözaltına alındı

Kırıkkale merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 muvazzaf asker gözaltına alındı.

30 Ekim 2018 Salı 16:56
7 ilde FETÖ operasyonu! 8 muvazzaf asker gözaltına alındı

Kırıkkale merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde, Kırıkkale merkezli Ağrı, Ankara, Hatay, Tunceli, İzmir ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bilgisayar ve dokümanlara el konuldu

Operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen O.P, A.A, N.B, B.B, Ö.F.A, Y.K, A.K. ve İ.E. gözaltına alındı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin adreslerindeki bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 16:56
  1. Tunceli
  2. Malatya
  3. İzmir
  4. Hatay
  5. Ankara
  6. Ağrı
  7. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
  8. muvazzaf asker
  9. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı
  10. Türk Silahlı Kuvvetleri

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