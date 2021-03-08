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Sağlık 8 Mart koronavirüs vaka sayıları açıklandı! Can kaybı ve vakalar arttı
Sağlık

8 Mart koronavirüs vaka sayıları açıklandı! Can kaybı ve vakalar arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 8 Mart koronavirüs tablosuna göre; Ülkemizde son 24 saatte 139 bin 429 koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 13 bin 215 kişinin testi pozitif çıkarken, 64 kişi de yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 22:04:00 - 2021-03-08 22:28:08
8 Mart koronavirüs vaka sayıları açıklandı! Can kaybı ve vakalar arttı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 64 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 94’e yükseldi.

Toplamda 34 milyon 262 bin 280 test yapıldı. Bugün yapılan 139 bin 429 testten 13 bin 215 yeni vaka sayısı, 767 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 793 bin 632 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 106 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 632 bin 30’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, ağır hasta sayısının ise bin 239 olduğu açıklandı.

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Yorumlar

Vatandas

Saglik bakani pandemi surecini yonetemiyor tek yaptigi yasaklarin dozunu arttirmak istifa etmeli
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