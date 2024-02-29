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Gündem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü provokasyana çevirdi: CHP’li Suiçmez kadınları sokağa dökmek istiyor
Gündem

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü provokasyana çevirdi: CHP’li Suiçmez kadınları sokağa dökmek istiyor

Yeniakit Publisher
2024-02-29 17:37:00 -
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü provokasyana çevirdi: CHP’li Suiçmez kadınları sokağa dökmek istiyor

TBMM Katip Üyesi ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, “8 Mart’ta alanlarda olacağız" diyerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı tehdit eder gibi uyardı.

 

TBMM Katip Üyesi ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, “Kamu avukatlarına, 8. Yargı Paketi ile hakları teslim edilmelidir.” dedi.

Suiçmez, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden 8. Yargı Paketi’nin beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde ilan edilen kamu avukatlarına yönelik reformları sıralayan Suiçmez, bu reformların hayata geçirilmesi konusunda 2 yıllık bir sürenin belirlendiğini anlattı.

Kamu avukatlarına yönelik söz konusu taahhütlerin yerine getirilmediğini belirten Suiçmez, “8. Yargı Paketi’nde de kamu avukatlarının sorunlarını çözecek düzenlemeler mevcut değil. 5 bin 500 kamu avukatı, 2019 yılından bu yana her yargı paketinde çalışma esasları ve özlük haklarında iyileştirme yapılmasını bekliyor. Devletin avukatları oyalanıyor, mesleğin itibarı yok ediliyor.” ifadelerini kullandı.
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CHP’li Suiçmez, kamu avukatlarının beklentilerinin haklı olduğunu vurgulayarak, “Kamu avukatlarına, 8. Yargı Paketi ile hakları teslim edilmelidir.” diye konuştu.

Türkiye’de 2 gün önce 8 kadının katledildiğine de işaret eden Suiçmez, kadına yönelik şiddet konusunda iktidarın gereken adımları atmasını istedi.

Suiçmez, “8 Mart’ta alanlarda olacağız. Korkmadan, susmadan, itaat etmeden, haklarımız ve hayallerimiz için mücadele edeceğiz. Sayın İçişleri Bakanı’na sesleniyorum; sakın devletin güvenlik kuvvetlerini hak arama mücadelesi için alanlara çıkacak kadınlar üzerinde kullanmaya kalkmayın. Bırakın kadınlar haklı taleplerini barışçıl bir ortamda istedikleri gibi dile getirsinler.” dedi.

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