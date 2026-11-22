8 maçlık hasret bitti! Acun Ilıcalı’nın Hull City’si son dakikalarda coştu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, sahasında lig ikincisi Brighton’ı 2-0 mağlup ederek 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Hull City, Brighton karşısında uzatma dakikalarında bulduğu gollerle nefes aldı. İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, MKM Stadyumu'nda lig ikincisi Brighton'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, ev sahibi ekip 90+2 ve 90+5'te Oli McBurnie'nin attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 8 hafta sonra üç puanla tanıştı. Bu sonuçla Hull City, puanını 14'e yükseltirken, Brighton ise 22 puanda kaldı.
Öte yandan Brighton'da forma giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, 80. dakikada Diego Gomez'in yerine oyuna dahil oldu.
Ligin 12. haftasında Hull City, deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Brighton ise Newcastle'ı ağırlayacak.