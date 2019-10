8 kategoride fırsatlar dünyası başladı

Vodafone’un iki yıl önce kullanıma sunduğu Vodafone Yanımda mobil uygulaması, müşterilere tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılama imkânı veriyor. Şirket, son olarak fırsat ve avantajlardan oluşan yeni e-ticaret platformunu hayata geçirdi. İlk adımda 8 kategoride hizmet verecek olan Fırsatlar Dünyasından 5 yılda 500 milyon liralık ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor.

Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nda oyun, alışveriş, servis, seyahat, eğlence, hediye, beyaz eşya, yeme-içme, sağlık-spor, eğitim kategorisinde uzun vadeli ve dönemsel iş birlikleri yapacaklarını açıklayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, ilk adımda 69 markanın avantajlı tekliflerinin abonelere sunulacağını kaydetti.

Cazip teklifler

Güçlü bir dijital marka olmak için çalıştıklarını vurgulayan Aksoy, ’’Her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Bu hedefle hayata geçirdiğimiz Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası platformunda halihazırda ayrı ayrı sunduğumuz tüm avantajlı teklifleri bir araya getirerek Vodafone Yanımda mobil uygulamamız üzerinden sunuyoruz. Vodafone Yanımda, kullanıcılarına her hafta sürpriz hediyeler de kazandırıyor. Son 3 ayda aktif kullanıcı sayısı 14 milyonu aşan müşterilerimiz için her gün girip bakmak isteyecekleri ve başka yerde bulamayacakları çok özel avantajları barındıran zengin bir platform oluşturduk. Her ay 10 markayı dahil ederek müşterilerimizin sürekli kazanmalarını sağlamış olacağız’’ dedi.

Startup ürünleri de olacak

İlk kez startup’ların büyümesine destek olacak bir projeyi de devreye alan şirket, startup’lara ürünlerini pazarlayabilmeleri erişimi yüksek ve etkili bir kanal sunacak. 16 adet startup’ın ürünlerinin satışı ile başlayacak olan sürece 2019 yılı sonunda 14 adet daha startup dahil edilecek. 8 kategoride 69 olan marka sayısı ise 100’e çıkarılacak.

Kazan-kazan modeli

Alanında lider markalarla özel kampanyalar yapan Vodafone, müşterilerine piyasada bulamayacakları özel fırsatlar sağlayacak. Müşteriler, sevdikleri markaların indirimli fiyatlarından faydalanırken, markalar da ekstra satış yapıp ekstra müşteri kazandıkları bir kanala sahip olacaklar.