8 Kasım 1122: Türk Asker ve Yönetici İlgazi Bey'in vefatı

İlgazi Bey veya tam ismiyle Necmeddin İlgazi bin Artuk, Artuklu Beyliği’nin kurucusu Artuk Bey’in oğullarından biridir.



Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Melikşah kardeşi Tutuş’u, Suriye valisi olarak atamıştı ve Tutuş’un valilik döneminde Artuk Bey’e de Kudüs valisi görevi verilmişti. Artuk Bey bu görev başında olduğu zaman oğulları İlgazi Bey ve Sökmen Bey Kudüs’e vali olarak atandılar. Sonra İlgazi ve kardeşleri güney Anadolu, kuzey Suriye ve Cezire civarlarına yerleştiler.





İlgazi Bey Kasım 1101-Nisan 1105 arasında Büyük Selçuklu Devleti’in hükümdarı Sultan Mahmud tarafından Bağdat askeri valisi olarak atandı. Kardeşi Sökmen Bey 1104’te Haçlılara karşı çok önemli bir savaş olan Harran Muharebesi’ni kazandı ama kısa bir zaman sonra Trabluşsam’ı kuşatan Haçlı komutanı Toulouse kontu IV. Raymond üzerine gitmekteyken Kasım 1104’te öldü. Böylece İlgazi Bey aynı zamanda Mardin Beyi olmuş, İlgazioğulları hanedanını da kurmuştur. 1110’da Urfa Kontluğu idaresinde bulunan Urfa’nın Selçuklularca kuşatmasına katılmış ama Haçlıların direnişi yüzünden Urfa’yı alamamışlardır. Emir Lülü’nün bir komplo ile öldürülmesinden sonra İlgazi, Mayıs 1117’de Halep’i ve Halep Emirliğini ele geçirmiştir. Ertesi yıl İlgazi Nusaybin’i ele geçirdi ve Urfa Kontluğuna akınlar yaptı, sonra dikkatini Doğu Anadolu’ya çekti. 1122’de İlgazi Bey ve yeğeni Balak, Urfa Kontu olan I. Joselin’i mağlup edip esir aldılar. İlgazi Bey, Kasım 1122’de Silvan’da öldü ve bu kentte defnedildi.