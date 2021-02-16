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Gündem 8 ilde operasyon! Gözaltılar var
Gündem

8 ilde operasyon! Gözaltılar var

Siirt merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 17:31:00 -
8 ilde operasyon! Gözaltılar var

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Siirt merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

Siirt'e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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