8 ilde operasyon! Gözaltılar var
Siirt merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Siirt merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.
Siirt'e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.