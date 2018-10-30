8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 1 astsubaya gözaltı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve "mahrem imamlar" tarafından ankesörlü telefonlardan örgütsel amaçlı arandıkları tespit edilen 15 askerden Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli Astsubay Celal T, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ağrı'ya gönderileceği öğrenildi.