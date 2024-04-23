8 hafta boyunca papatya çayı içerseniz...Hemen bunu yapın: 24 saat sonra bakın neler oluyor

PAPATYA ÇAYI

Her gün bir bardak papatya çayı içerek güzelliğinize güzellik katabilirsiniz. Cildinize bir çok yoldan fayda sağlayan papatya çayının faydaları bu kadar değil.

Lezzetli, pürüzsüz bir tat profiline sahip olan papatya çayı, bağışıklık sisteminizi iyileştirmekten, kalp hastalığı riskinizi düşürmeye kadar çeşitli sağlık yararlarını gösteren kapsamlı araştırmalara sahiptir.

PAPATYA ÇAYI BESİN DEĞERLERİ

Papatya çayı çeşitli vitamin ve minerallerle doludur. Modern zamanlarda cilt bakım ürünlerinden kozmetiğe ve aromaterapiye kadar her şeyde kullanılan papatya çayı, oldukça güçlü bileşenler içerir.

1 Bardak papatya çayı sadece 2-3 kaloridir.

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A vitamini 47 (IU)

Karoten, beta 28 (mcg)

Potasyum 21,60 (mg)

Kalsiyum 4,80 (mg),

Demir 0,19 /mg)

Magnezyum 2 (mg)

Uzun bir günün ardından dinlenmek ve gevşemek için en yaygın çay olarak bilinen papatya, zihninizi ve bedeninizi sağlıklı tutmak söz konusu olduğunda çok iyi çalışıyor.

Papatya çayının Romalılar, Yunanlılar ve Mısırlılar tarafından yaraları tedavi etmek ve iyileşmeyi desteklemek için kullanıldığını biliyor muydunuz?

PAPATYA ÇAYININ FAYDALARI

En fazla kanıt bulunan papatya çayının potansiyel faydaları şunları içerir:

Dermatolojik Araştırma Arşivlerinde 2010 yılına ait bir rapora göre;

Papatya çayı, egzama ve rozasea gibi cilt tahrişlerini giderebilen anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Papatya çayındaki doğal polifenoller ve fitokimyasallar, yara izlerinin iyileşme sürecini hızlandırabilir ve kırışıklıkları ve sivilceleri azaltabilir.

CİLDİN YENİLENMESİNİ SAĞLAR

Sıcak papatya çayını yudumlamak da cildiniz için harikalar yaratabilir!

Cildinizdeki iyileşmeyi hızlandırır. İçeriğindeki güçlü bileşenler hücre yenilenmesine destek sağlar.

Bu sihirli iksir, doğal bir cilt beyazlatıcı olarak kullanılabilir. Papatya çayı, cilt sağlığınızı artırmaya yardımcı olan antioksidanlarla doludur. Cildi aydınlatır ve parlatır.

Papatyanın losyon, krem ve sabun gibi kozmetik ürünler aracılığıyla cilde uygulanmasının nemlendirici olabileceği ve cilt iltihabını azaltmaya yardımcı olabileceği bildirilmiştir

Yapılan bir kaç araştırma da, papatya merhemlerinin hidrokortizon kremi kadar etkili olmasalar da egzama ve hafif iltihaplı cilt rahatsızlıklarına yardımcı olabileceğini bulmuşlardır. (Mol Med Report. 2010 Nov 1; 3(6): 895–901.)

UYKU KALİTESİNİN ARTTIRIR

Papatya çayı içmenin faydaları arasında cildinizin güzelliğine de katkı sağlayacak uyku kalitesini arttırma özelliği de var.

Papatya çayı beyninizdeki uykululuğu artırabilen ve uykusuzluğu veya kronik uyku yetersizliğini azaltabilen belirli reseptörlere bağlanan bir antioksidan olan "apigenin" içerir

Diyetisyen Anshul Jaibharat, "Papatya çayı sinirleri gevşetir ve sinir sistemini yatıştırır, bu nedenle daha iyi uyumanıza yardımcı olur . Kafein ilavesinden yoksundur ve uyumadan önce tüketilmesini öneririm" diyor.

SİVİLCELERİ AZALTIR

Sadece parıltı sağlamakla kalmıyor, papatya çayı da sık sık sivilce çıkmasıyla savaşınızın sona ermesine yardımcı olabilir.

Papatya çayı , anti-inflamatuar ve antiseptik özellikleri nedeniyle topikal olarak kullanıldığında lekelerin solmasına, akne izlerinin giderilmesine ve sivilcelerle mücadeleye yardımcı olur .

MENSTRASYON DÖNEMLERİ İÇİN İDEALDİR

Journal of Agriculture and Chemistryi'de yayınlanan bir araştırmaya göre Papatya çayı ağrı kesici ve spazm giderici özelliklere sahiptir. Bu rahim rahatlatır ve prostaglandin üretimini azaltır.

Adet dönemi sancılarını azaltır ve adet sürecinin çok daha rahat geçmesini sağlar.

2010 yılında yapılan bir çalışmada, bir ay boyunca papatya çayı tüketen menstrüel kramp ağrıları azaltabileceğini bulundu. Çalışmadaki kadınlar ayrıca dönem ağrısı ile ilişkili daha az endişe ve sıkıntı bildirdiler.

SİNDİRİM SİSTEMİNİZİ DENGELİYOR

Doğru sindirim, genel sağlığınız için son derece önemlidir.

Sınırlı kanıtlar, papatyanın belirli gastrointestinal durum riskini azaltarak daha iyi sindirimi teşvik etmede etkili olabileceğini düşündürmektedir.

Papatya çayı, muhtemelen anti-inflamatuar etkileri nedeniyle ishal, mide ülseri, mide bulantısı ve gaza karşı koruma sağlayabilir.

STRESİ AZALTIR

Günümüzün yoğun, kaotik dünyası bizi giderek daha endişeli ve stresli hissettiriyor.

Diyetisyen Anshul Jaibharat, "Papatya çayı nazik bir gevşeticidir ve etkili bir doğal yatıştırıcı görevi görür, böylece stresi azaltır ." diyor.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Papatya çayı içmek kan şekeri düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilir .

Anti-inflamatuar özellikleri, kan şekeri seviyeleriniz kronik olarak yükseldiğinde ortaya çıkan pankreasınızın hücrelerine zarar gelmesini önleyebilir

Pankreasınızın sağlığı son derece önemlidir, çünkü kanınızdan şekeri çıkarmaktan sorumlu hormon olan insülini üretir

64 diyabet hastası üzerinde yapılan bir çalışmada, sekiz hafta boyunca öğünlerle birlikte papatya çayı tüketenlerin ortalama kan şekeri seviyeleri, su tüketenlere göre önemli ölçüde daha düşük çıktığı bulunmuştur.

YAŞLANMA KARŞITI ETKİ GÖSTERİR

Papatya çayı, antioksidanların bir güç merkezidir ve cildi serbest radikal hasarından korur.

Hücre ve doku yenilenmesini hızlandırır,

gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur

Yaşlanma sürecini yavaşlatır.

KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİREBİLİR

Papatya, kalp sağlığını iyileştirmede rol oynayabilecek harika bir flavon antioksidan kaynağıdır.

Flavonlar , kalp hastalığı riskinizin önemli belirteçleri olan kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürme potansiyelleri açısından incelenmiştir

PAPATYA ÇAYI OSTEOPOZU ÖNLEYEBİLİR

Osteoporoz , kemik yoğunluğunun ilerleyici kaybıdır. Papatya çayının faydalarından biri de kemik erimesini önlemek olabilir.

2004 yılında yapılan bir çalışma papatya çayının anti-östrojenik etkileri olabileceğini buldu. Aynı zamanda kemik yoğunluğunu arttırmaya da yardımcı oldu, ancak çalışmanın yazarları, bu belirgin faydayı kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor.

PAPATYA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Papatya çayı, bahçenizden taze çiçekler, kurutulmuş yapraklar veya en sevdiğiniz çay ustasından bir poşet çay kullanılarak hazırlanabilir. Talimatlar her yöntem için biraz değişebilse de, papatya çayı yapımı için genel olarak aşağıdaki adımlara uymalısınız.

Taze çiçekler kullanıyorsanız, çiçekler gövdeden çıkarılmalıdır.

Papatya çayı aromaları en iyi sıcak su ile demlendiğinde gelişir.

Taze ya da kuru papatyalarınızı demliğe koyun.

Papatya çayını kaynatmayın

Demliğe sıcak su ( yaklaşık 90 derece ) ekleyin.

Papatya çayınızdan maksimum sağlık yararları elde etmek için çiçekleri 3 ila 5 dakika dikmeyi hedefleyin.

Tercih edilirse, papatya çayı tatlı, gevrek lezzet profilini daha da geliştirmek için bir tutam bal veya taze bir dilim elmadan faydalanır.

PAPATYA ÇAYININ ZARARLARI

Papatya çayı içmek çoğu insan için genellikle güvenlidir.

Papatya ailesindeki bitkilere (yavru otu ve krizantem gibi) alerjisi olan kişilerde ortaya çıkma olasılığı en yüksek olan papatya alerjisi raporları vardır.

Küçük çocuklarda, hamile veya emziren kadınlarda ve karaciğer veya böbrek hastalığı olan kişilerde papatya çayı içmeden önce doktoruna danışması gerekebilir.