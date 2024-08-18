8 günlüğüne uzaya gittiler 8 ay oldu! Vücutları nasıl etkileniyor?

Boeing mekiğinin arızalanması sonucu uzay istasyonunda mahsur kalan iki NASA astronotunun dönüşü, SpaceX'in gelecek yıl şubat ayında düzenlenecek seferine kadar ertelenebilir. Başlangıçta 8 gün olarak planlanan uzay görevinin 8 aya çıkması, vücutlarında kaçınılmaz değişikliklere yol açacak. Astronotların, uzun süreli uzay görevlerinden kaynaklanabilecek hastalıklara yakalanma riskleri her geçen gün artıyor. Psikolojik olarak da zor şartlar altında kalan Sunita Williams ve Barry Wilmore, kapasite eksikliğinden dolayı uyku tulumlarıyla uyuyor.

8 GÜNLÜK GÖREV 8 AY OLDU

NASA astronotları Sunita Williams ve Barry Wilmore, resmi bir dönüş tarihi olmaksızın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kaldı.

Boeing'in arızalı Starliner mekiği, sekiz gün sürmesi beklenen görevin, potansiyel olarak sekiz ay sürecek yüksek stres ve belirsizlik dolu bir göreve dönüşmesine neden oldu.

STRES VE SAĞLIK RİSKLERİ

Astronotların uygun uyku düzeninin olmaması, artan psikolojik stres ve artan sağlık riskleri gibi koşullarda yaşadıkları belirtiliyor.

Ancak tüm bunlara rağmen NASA yetkilileri, düzenledikleri basın toplantısında astronotların bu durumdan çok memnun olduklarını iddia etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO