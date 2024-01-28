8 gollü maçta Barcelona uzatmalarda yıkıldı
İspanya LaLiga'nın 22. haftasında Barcelona sahasında konuk ettiği Villarreal'e uzatmalarda yediği 2 golle 5-3'lik skorla yenildi.
İspanya LaLiga'nın 22. haftasında Barcelona, konuk ettiği Villarreal'e uzatmalarda yediği 2 golle 5-3 mağlup oldu.
Maçın 41. dakikasında Gerard Moreno'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Villarreal, 54. dakikada Ilias Akhomach'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.
Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 60. dakikadaki golüyle farkı bire indiren Barcelona, 68. dakikada Pedri'nin fileleri havalandırmasıyla 2-2 beraberliği sağladı.
Bailly kendi kalesine attı
Maçın 54. dakikasında 2-0 yenik duruma düşen Barcelona, 71. dakikada Eric Bailly'nin kendi kalesine attığı golle 3-2 öne geçti.
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Villarreal 84. dakikada Gonçalo Guedes'in golüyle 3-3 eşitliği yakalarken, 90+9. dakikada Alexander Sörloth ve 90+12. dakikada Jose Luis Morales'in golleriyle 5-3 öne geçti. Karşılaşmayı da konuk ekip 5-3 kazandı.
Ligde aldığı art arda 3 galibiyetin ardından mağlup olan Barcelona, 54 puanlı lider Real Madrid ve 52 puanlı Girona'yı takip ederek 44 puanla 3. sırada yer alıyor.
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