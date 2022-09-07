8 Eylül Perşembe hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?
Bugün yağış var mı hangi illerde yağış var? Sonbaharla birlikte havaların nasıl olacağı daha sık araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu:
8 Eylül Pazartesi günü Türkiye genelinde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da hava yağışlı mı olacak?
8 Eylül Perşembe hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 7°C, 24°C
Parçalı bulutlu,
SİNOP 18°C, 25°C
Parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 23°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 17°C, 24°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 8°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KARS 6°C, 20°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
VAN 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık