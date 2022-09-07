8 Eylül Pazartesi günü Türkiye genelinde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da hava yağışlı mı olacak?

8 Eylül Perşembe hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 13°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 24°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 7°C, 24°C

Parçalı bulutlu,

SİNOP 18°C, 25°C

Parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 23°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 24°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 8°C, 24°C

Parçalı bulutlu

KARS 6°C, 20°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

VAN 11°C, 25°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık