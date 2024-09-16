8. Dünya Yatırımcı Haftası için geri sayım başladı! Katılım ücretsiz

Finans sektörünün en kapsayıcı meslek örgütü Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) bu yıl sekizincisini düzenlediği Dünya Yatırımcı Haftası (World Investor Week-WIW) için geri sayım başladı. IOSCO tarafından yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla desteklenen ve aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 100’den fazla ülkede Ekim ayı içinde kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası, Türkiye’de 7-8 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek bir dizi panel ve etkinliklerle kutlanacak. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul A.Ş. ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği iş birliğinde; Dünya Yatırımcı Haftası 7 Ekim’de Borsa İstanbul’da yapılacak Gong Töreni ile başlayacak.

Yatırımcıları yakından ilgilendiren 10 konuda ‘Uzmanına Sor’!

IOSCO’nun dünya çapında yatırımcıları etkileyen trend konularının konuşulacağı ve bu konuda farkındalıkların artırılmasının amaçlandığı Dünya Yatırımcı Haftası’nda yapılacak panel başlıkları; “Değer Yatırımcılığı”, “Sürdürülebilir ve Yeşil Finansman Araçlarının İhracı”, “Finansal Özgürlük”, “Yapay Zekâ ile Yatırım Stratejisi”, “Hangi Yatırım Aracına Ne Zaman Yatırım Yapılmalı”, “BES’in Dijital Yüzü”, “Yeni Sürdürülebilirlik Borçlanma Araçları”, “Bilinçli Yatırımcı”, “Tematik Yatırım Fonları”, “Yatırım Yaparken Temel Analiz mi Teknik Analiz mi” gibi konular alanının önde gelen uzmanları tarafından ele alınacak.

Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında çevrim içi düzenlenecek panellere katılım ücretsiz olacak. Tüm katılımcılara açık olacak panelleri izlemek için www.dunyayatirimcihaftasi.org.tr web sitesine kayıt yapılması gerekiyor. Kayıtlarını yaptıran yatırımcılar online platformda panelleri izlerken çeşitli ödüller de kazanacak.