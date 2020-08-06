8 dilde çeviri yapabilen maske geliştirildi

Donut Robotics isimli Japon teknoloji şirketi, takan kişinin sesini yükselterek sosyal mesafenin korunmasına yardımcı olan ve Japonca'dan sekiz dilde çeviri yapabilen 'C-Mask' isimli, mikrofonlu bir yüz maskesi geliştirdiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, plastik ve silikondan yapılan 'C-Mask' isimli yeni maskenin bluetooth yardımıyla mobil cihazlara bağlandığı ve takan kişinin söylediklerini 8 dilde çeviri yapabildiği belirtildi.

Konuya ilişkin konuşan şirketin CEO'su Taisuke Ono, "Arada virüse karşı bölmeler olduğu için bakkalların marketlerin kasalarında müşterilerin söyledikleri anlaşılmıyor. Bu maske söylediklerinizi yazıya döküyor ve okuyor." ifadelerini kullandı.

Satış fiyatı 40 dolar olarak açıklanan 'C-Mask' isimli maskenin, Eylül ayında satışa sunulması bekleniyor.