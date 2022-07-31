  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 8 dakikada müdahale edildi, 1,5 saatte kontrol altına alındı
Yerel

8 dakikada müdahale edildi, 1,5 saatte kontrol altına alındı

İzmir'in Menderes ilçesinde seraların olduğu bölgede çıkan yangına 8 dakikada müdahale edildi. Yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 16:08:00 -
8 dakikada müdahale edildi, 1,5 saatte kontrol altına alındı

Yangın, 14.23'te İzmir'in Menderes ilçesi Çamönü mevkiinde bulunan seralarda çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 16 arazöz, 3 su tankeri, 3 helikopter ve 2 uçak 8 dakikada bölgeye sevk edilerek müdahale başlatıldı.

Yangın, çok kritik bir noktada saat 15.46 itibariyle kontrol altına alındı.

Bu sayede binlerce hektarlık alan yanmaktan kurtarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23