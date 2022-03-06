8 dakikada 10 tane yedi, çeyrek altını kaptı

İstanbul Esenyurt'ta bir restoranda düzenlenen şırdan yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yoğun katılımla gerçekleşen yarışmayı 8 dakikada 10 şırdan yiyen Muhammed Kaya kazanıp çeyrek altın kazandı.

Esenyurt’ta bir restoran, müşterilerinden gelen ısrarlar üzerine “şırdan yeme” yarışması düzenlendi. Sosyal medya hesabından yarışma yapacağını duyuran Remzi Öztürk, yüzlerce mesaj aldı. Aralarından 10 kişi belirleyen Öztürk, 30 dakika içinde 10 şırdanı ilk bitirene çeyrek altın kazanacağını duyurdu. Kıyasıya rekabetin olduğu yarışmada Muhammed Kaya isimli genç 10 şırdanı 8 dakikada yiyerek birinci oldu. Kaya, çeyrek altını kazanırken “10 tane daha olsa yerim” demesi şaşkınlıkla karşılandı.

'Bir oturuşta 20 tane yerim'

8 dakikada 10 şırdan yiyerek birinci olan Muhammed Kaya, ”Biraz zor oldu ama benim için imkansız değildi. Zaten antrenmanlıyım dün gece de gelip biraz yedim. Bir 10 tane daha gömerdim. Çeyrek altın hediyemizi de aldım mutluyum. Şırdanı daha öncede severek yiyordum. Adana yemeği ancak bir Sinoplu olarak bende çok seviyorum. Bir oturuşta 20 tane yerim” dedi.







