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Aktüel 8. Boğaziçi Film Festivali'nin biletleri satışa çıktı
Aktüel

8. Boğaziçi Film Festivali'nin biletleri satışa çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 10:46:11 -
8. Boğaziçi Film Festivali'nin biletleri satışa çıktı

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen 8. Boğaziçi Film Festivali'nin biletleri satışa çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansının destekleriyle bu yıl 23-30 Ekim'de düzenlenecek festival, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak seyircisini ağırlamaya hazırlanıyor.

Film gösterimlerinin Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında gerçekleşeceği 8. Boğaziçi Film Festivali, 30 ülkeden 60 filmlik zengin bir programı seyircisiyle buluşturacak.

Festival biletleri gündüz seansları (13.00 ve 15.30) için 10 lira, akşam seansları (18.00 ve 21.00) için 15 lira olarak belirlendi. Bugün satışa sunulan festival biletleri "www.mobilet.com" adresinden alınabilecek.

Filmler hakkında detaylı bilgiler ile tüm sinema salonlarındaki gösterimler, "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

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