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Yerel 8 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs enselendi
Yerel

8 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs enselendi

Van'ın İpekyolu ilçesinde 8 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 18:14:00 -
8 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs enselendi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İpekyolu ilçesinde meydana gelen 8 ayrı evden hırsızlık olayıyla ilgili yapılan ayrıntılı kamera incelemeleri sonucunda, hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen 1 şahıs yakalanmış, hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ele geçirilen çalıntı 4 bisiklet ise sahiplerine teslim edilmiştir." denildi. (İLKHA)

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