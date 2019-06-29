8 aylık bebekler için şahane bir somonlu mama tarifi

Bebeklerin gelişimi için ek gıdaya geçiş süreci son derece kıymetlidir. İlk altı ay yalnızca anne sütüyle beslenen bebek zamanla ek gıdaya alışmaya başlar. Anneler, doktorlarının önerisiyle bebekleri için yeni lezzetler keşfetmeye açıktır. Bu süreçte bebeklerinizi balıkla da tanıştırabilirsiniz. İşte, bu konuda bir hayli işinize yarayacak, leziz bir önerimiz var.

Somonlu bebek maması

115 gram somon fileto

2 çay kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı bezelye

2 çiçek brokoli

Öncelikle balığı temizleyin.

Yağı tavada ısıtın ve somonu üzerine yerleştirin.

Balığın iki tarafını da güzelce pişirin.

Bezelye ve brokoliyi ise buharda pişirin.

Yaklaşık 15 dakika içinde sebzeler yumuşayacaktır.

Somonu minik minik didikleyin. Bu aşamada kılçık olup olmadığına dikkat edin.

Sebzeleri de balığın içerisine ekleyin ve güzelce ezin. Bebeğiniz 8 aylıktan büyük ve taneli yemeğe alışıksa mamasını çok fazla püre haline getirmenize gerek yok. Yutmakta güçlük çekiyorsa; mutlaka hazırladığınız yemeği püre haline getirin.

Ailecek yiyebilirsiniz!

Bu mamayı bir aile yemeğine çevirmek tamamen sizin elinizde. Aynı karışımı bir makarna sosu olarak maaile yiyebilirsiniz. Elbette, sizin yiyeceğinizin püre haline gelmesine gerek yok(!)