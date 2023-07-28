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Dünya 8 aylık bebeğini cep telefonu almak için sattı!
Dünya

8 aylık bebeğini cep telefonu almak için sattı!

Yeniakit Publisher
2023-07-28 11:32:00 -
8 aylık bebeğini cep telefonu almak için sattı!

Hindistan'da bir ailenin cep telefonu satın almak için 8 aylık bebeğini sattığı ortaya çıktı.

Hindistan'da bir ailenin cep telefonu satın almak için 8 aylık bebeğini sattığı ortaya çıktı.

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine bağlı Kuzey 24 Parganas bölgesinde, geçim sıkıntısı yaşayan bir ailenin, Batı Bengal’in bazı bölgelerini gezmesi ve yeni model bir cep telefonu alması komşularının dikkatini çekti.

İTİRAF ETTİ

Inquirer News'in haberine göre, komşuların sorması üzerine aile, 8 aylık bebeği sattıklarını itiraf etti. Polis, anne ile bebeği alan kadını gözaltına aldı.

Bebeğin babası da daha sonra gözaltına alınırken, ailenin, cep telefonu almak ve sosyal medya videoları çekmek için bebeği sattığı belirtildi.

Öte yandan ailenin, 7 yaşındaki kız çocuğunu da satmaya çalıştığı iddia edildi.
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