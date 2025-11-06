8 ayda hafız oldu: Sudanlı tıp öğrencisinin azmi Türkiye’yi gururlandırdı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Sudanlı Asma Yousif Osman Ali, hem akademik hem de manevi bir başarıya aynı anda ulaştı. Bilecik İl Müftülüğü’ne bağlı Şifa Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nda yetişkinlere yönelik başlatılan hafızlık programına “Bir daha böyle bir fırsat bulamam.” diyerek kaydolan genç öğrenci, yoğun ders temposuna rağmen azmiyle örnek oldu.

Sadece 8 ay gibi kısa bir sürede Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafız olan Asma Yousif için özel bir merasim düzenlendi. Törende son dersini dinleyen Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, “Ülkemize okumaya gelen bir gencin burada Kur’an’la buluşup hafızlığa ulaşması; azmin, imanın ve doğru yönlendirmenin neleri mümkün kılabileceğinin en güzel örneklerinden biri.” sözleriyle Yousif’i tebrik etti.

Hafızlığını tamamlamanın mutluluğunu yaşayan Asma Yousif ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Kur’an’ı ezberlemek en büyük hayalimdi. Rabbim nasip etti. İnşallah hem iyi bir doktor hem de Kur’an’a hizmet eden bir hafız olurum.”

Program sonunda genç hafıza çeşitli hediyeler takdim edilirken, katılımcılar da Asma Yousif’in azmini ayakta alkışladı.