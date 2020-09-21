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Ekonomi 8 ayda 63 bin 309 şirket kuruldu
Ekonomi

8 ayda 63 bin 309 şirket kuruldu

Pandemi tehdidini bertaraf eden ve ekonomide başarı hikâyeleri yazan Türkiye’de ilk 8 ayda 63 bin 309 şirket kuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 09:08:00 -
8 ayda 63 bin 309 şirket kuruldu

Corona virüsüne (Covid-19) yayılımını büyük ölçüde önleyen Türkiye’ye yatırım yağdı. İlk 8 ayda yeni firmalar hayat buldu, dev markalar doğdu.

Artış dikkat çekici

Ocak-ağustos döneminde kurulan şirket sayısı yıllık bazda yüzde 20,7 artarak 63 bin 309’a ulaştı. En fazla şirket kuruluşu 10 bin 202’yle temmuzda gerçekleşti. Söz konusu ayı 9 bin 596’yla yeni normalleşme döneminin başladığı haziran ve 9 bin 352’yle ağustos izledi. Kurulan şirket sayısının en az olduğu ay ise 2 bin 813’yle nisan oldu. Pandemiye karşı sıkı tedbirlerin alındığı nisanda kurulan şirket sayısında aylık bazda sert düşüş yaşandı. Mayıs, haziran ve temmuzda faaliyete geçen şirket sayısında ise artış kaydedildi. Kapanan şirket sayısı ocak-ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 11.8 yükseldi.

İstanbul ilk sırada

İlk 8 aydaTürkiye’nin 81 ilinde şirket kuruldu. Listenin başında ise İstanbul yer aldı. Metropolde faaliyete geçen şirket sayısı yıllık bazda yüzde 9.1 artarak 24 bin 599’u buldu. İstanbul’u 6 bin 155’le Ankara, 3 bin 941’le İzmir, 2 bin 791’le Antalya ve 2 bin 365’le Bursa izledi. En az şirket kurulan iller ise 15’le Ardahan, 17’yle Bayburt ve 21’le Tunceli oldu. Ocakağustos döneminde 78 ilde faaliyete geçen şirket sayısında artış; Bartın, Nevşehir ve Düzce’de ise düşüş kaydedildi.

Rakamlar umut verici

Kurulan şirketlerin yüzde 69’u salgın döneminde faaliyete başladı. Mart-ağustos aylarında kurulan şirket sayısı, Covid-19’a rağmen yıllık bazda yüzde 16.5 arttı ve 43 bin 677 oldu. Salgının gölgesinde geçen 6 ayda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla İstanbul’da yüzde 1.9 artarak 16 bin 207’ye yükseldi. Bu süreçte kurulan şirket sayısı Ankara’da yüzde 8.6, İzmir’de yüzde 21.6, Antalya’da yüzde 11.8 ve Bursa’da yüzde 15.3 arttı. Gidişat iyi Mart-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine nazaran 75 şehirde kurulan şirket sayısı artarken, Nevşehir, Rize, Düzce, Bolu, Bartın ve Iğdır’da azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yıllık bazda yüzde 10 arttı

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