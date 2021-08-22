8 ayda 1 milyon yabancıya ikamet izni

Göksel Çağlav Ankara

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülkemizde yaşayan ikamet izinli yabancı uyruklu vatandaşların yıllara göre dağılımını gösteren rakamlarında, Kovid-19 salgınının Türkiye’de görülmesiyle yarı oranında düşüş yaşandı. 2019 yılında 1 milyon 101 bin 30 olarak kayıtlara geçen rakam, geçmiş yıllara göre zirve yaşattı. Bu salgın ile birlikte 2020 yılında 886 bin 653’e kadar geriledi. Bu ise büyük bir ivme yaşanarak sadece ilk 8 ayda 1 milyon 185 bin 843’e yükseldi.

Iraklılar başı çekiyor

Kısa dönem ikamet izni 858 bin 585, öğrenci ikamet izni 94 bin 273, aile ikamet izni 87 bin 158, diğer 145 bin 827 olarak kayıtlara geçti. İkamet izni ile Türkiye’de yaşayan yabancı uyrukluların ilk 10 uyruk sıralamasında en yüksek rakamda 142 bin 643 kişi ile Iraklılar bulunuyor. İkinci sırayı 125 bin 301 rakamı ile Türkmenistanlılar, 96 bin 664 rakamı ile 3 sırayı da Suriyeliler tutuyor. İkamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancı uyrukluların 614 bin 246’sı İstanbul’u tercih ederken, ikinci sırada 119 bin 536’sı tatil beldesi Antalya’yı tercih ediyor. En az tercih edilen şehir ise 44 kişiyle Tunceli olarak kayıtlarda yer alıyor.

