8. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

MERSİN (İHA) – Mersin’de bu yıl 8.’si gerçekleştirilen Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali’nde ödüller ünlü sanatçı Kadir İnanır’ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Mersinli sinema yönetmeni Atıf Yılmaz, ölümünün 13’üncü yıl dönümünde bu yıl 8.’si düzenlenen Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali ile anıldı. Daraba Event Film Medya ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) işbirliğinde düzenlenen Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali’nin bu yılki onur konuğu ünlü sanatçı Kadir İnanır oldu. Bu yıl belgesel kategorisinde 66, canlandırma-animasyon kategorisinde 13 ve kurmaca dalında 140 filmin yarıştığı festivalin birincilerine ödülleri bu akşam düzenlenen gala gecesinde verildi. Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro’da düzenlenen geceye Deniz Türkali ve Kadir İnanır’ın yanı sıra Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ile MEÜ İletişim Fakültesi akademisyenleri ve yarışmada Türkiye’nin dört bir yanından yer alan genç sinemacılar katıldı.

“Genç sinemacılara onun adına ödül verilmesi harika bir şey”

Atıf Yılmaz’ın eşi sanatçı Deniz Türkali, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Mersin’in vefanın şehri olduğunu söyledi. Festival ilk başladığında pek güvenemediğini belirten Türkali, “Bana gelip Atıf Yılmaz Kısa Film Yarışması yapacağız, bu festival olacak, şenlik olacak denildiğinde, ‘biliyorum, bir kere yaparsınız, iki kere yaparsanız sonra unutursunuz’ diyordum. Bunu dediğim için pişman değilim. İyi ki demişim galiba. Bu sayede arkadaşlarımı gayrete getirdim. Atıf Yılmaz, Türk sinemasının en genç yönetmelerinden biriydi. 79 yaşında aramızdan ayrıldı, çok genç bir sinemacı olarak aramızdan ayrıldı. Genç sinemacılara onun adına ödül verilmesi harika bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“Festivali bundan sonraki yıllarda genişleterek yürüteceğiz”

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Çamsarı da festivalin kendisi göreve gelmeden önce başladığını, ancak bu işin önemini ve gerekliliğini çok iyi bildiğini ifade etti. Milletlerin, öncelikle kültürleri yok olarak yok olduklarını vurgulayarak, “Kültür yok olduğunda özgüven kaybolur. Özgüven kaybolduğunda hayal edemezler. Hayal edemeyince de üretemezler. Dolayısıyla siz, tarihinizde Çanakkale’niz de olsa Kurtuluş Savaşı’nız da olsa bunu kimseye anlatamadığınızda kadim kalır ve dışa özenme başlar. Belki de bu çağın en büyük hastalıklarından biri bu. Biz, kendi kültürümüzü kendimiz anlatabilecek, geliştirebilecek şekilde, ‘ne yapabiliriz’ düşüncesiyle bu festivale çok önem verdik. Elimizden geldiğince bundan sonraki yıllarda da genişleterek, daha fazla destek bularak da bunu yürütmeye çalışacağız. Bence bu festivalin en önemli etkilerinden birisi, öğrencilerimizin kendi mesleklerinin önemini anlamaları ve sevmeleri. Öğrencilerimizin ve dışarıdan katılanların burada yarışmaları ve ödüllendirilmelerinin de ülkemizin geleceği açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu

Gecede daha sonra üç dalda ödüle değer görülen eserler ve sahiplerine ödülleri verildi. Jürinin değerlendirmesi sonucunda, Kurmaca Kategorisi Birincilik Ödülü Kuyruk filmi ile Yiğit Hepsev’e, Kurmaca Jüri Özel Ödülü Fegere ile Cahit Kaya Demir’e, Belgesel Kategorisi Birincilik Ödülü Kurbağa Avcıları filmiyle Batuhan Kurt’a, Belgesel Jüri Özel Ödülü Bıraktığın Yerden 700 Hafta filmiyle Volkan Güney Eker’e, Animasyon/Canlandırma Kategorisi Birincilik Ödülü Biilaç filmi ile Furkan Han Mert’e, Animasyon/Canlandırma Jüri Özel Ödülü ise 3 Duvar filmi ile Aysun Karaosman’a verildi.

"Bu şehri asla terk etmeyin, çünkü dünyanın merkezi olacak”

Kurmaca dalında birincilik ödülünü alan Yiğit Hepsev’e ödülünü Kadir İnanır verdi. İnanır, ödülü verdikten sonra yaptığı konuşmada, Mersin’de okuyan gençlere bir öneride bulunarak, “Bu şehri asla terk etmeyin, çünkü dünyanın merkezi olacak. Ortadoğu’daki bütün enerji kaynaklarının Akdeniz’den bütün dünyaya salıverildiği tek merkez Mersin olacak. Şu anda bütün dünyada verilen bütün kavgaların özü budur. Mersin’e sahip çıkın, Mersinli olmaya çalışın. Bütün iş arkadaşlarıma Mersin’de toprak alın, Mersin’de iş kurun diye öneriyorum” ifadelerini kullandı.

"4 yıl daha setlerde okuyacaksınız”

Festivalde, çok başarılı filmlere ve ileride çok büyük sinemacı olacak çalışmalara kısa da olsa şahit olduğunu belirten İnanır, şunları söyledi:

“İleride çok büyük sinemacı olabilirsiniz ama ülkenizin sorunlarıyla birinci derecede ilgili olmadan asla sanatçı olamazsınız. Kim ne derse desin, onlar da eleştirdiklerine gün gelecek pişman olacak. Çünkü dünyanın konjonktüründeki özellikle Mersin merkezinden bunu söylüyorum. Mutlaka bu ülkeye, dünyaya, bölgeye çok büyük barış gelecek göreceksiniz. 50 yılımın dolduruyorum bu meslekte. Bu mesleğe soyunmuş genç arkadaşlara söylüyorum; maalesef bir 4 yıl daha siz setlerde okuyacaksınız. Çünkü akademik eğitim alt yapı yapıyor ama uygulamalı eğitime geçmek için teknolojiyle beraber yoğrulmanız gerekiyor. Buradaki fakülteyi birincilikle bitirirsiniz ama sete geldiğiniz zaman daha birinci sınıftasınız. Çünkü biz bile kullandığımız teknolojiyi takip edemiyoruz. Dünya devleri o kadar hızlı bir dönüşüm yapıyorlar ki, neredeyse her hafta bir şey değiştiriyorlar. Buna hazırlıklı olun. Asla moralinizi bozmayın, cesur olun, yürekli olun, Mersinli olun, sinemacı olun.”

Gecenin sonunda katılımcılar Kadir İnanır ile fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi.