“8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali” sona erdi

Festivalin “Son Taslak Endüstri Bölümü” kapsamında başvuran 52 proje arasından birinciliği “Güz” ile Şener Yiğit, “Hayırlı Olsun Ziyareti” ile Muaz Güneş ikinciliği, “Taş” projesiyle Havvanur Korkut da üçüncülüğü aldı. Uluslararası bölümde “En İyi Animasyon Kısa Film Ödülü”ne “It” filmi ile yönetmen Faye Xıa, “En İyi Belgesel Kısa Film Ödülü”ne “A Year in Exile” ile Malaz Usta, “En İyi Kurmaca Kısa Film Ödülü”ne “So We Live” ile Rand Abu Fakher değer görüldü. Ulusal bölümde “En İyi Animasyon Kısa Film Ödülü”ne Mehmet Nuri Kaya’nın “Azami Nefes Sayısı”, “En İyi Belgesel Kısa Film Ödülü”ne Yağmur Kartal’ın “Oyuncakçı-Saklı Yadigarlar” adlı yapımı değer görüldü. Bu yıl “En İyi Kurmaca Kısa Film Ödülü”nü ise Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcı Ahmet Misbah Demircan, Batman’dan Fırat Onar’ın “Perdeler” filmine takdim etti.